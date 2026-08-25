El Gobierno duplica hasta los 80 millones las ayudas a entidades locales para proyectos contra la despoblación

Archivo - Vista general de Patones de Arriba, a 6 de abril de 2022, en Patones de Arriba, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos promovidos por entidades locales destinados a impulsar la innovación territorial, reactivar la actividad socioeconómica y hacer frente al reto demográfico y la despoblación, según ha señalado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfrico (MITECO).

El importe máximo previsto para ella es de 80 millones de euros, más del doble que en la anterior convocatoria. Las ayudas se desarrollarán durante el periodo 2026-2029 y se concederán en régimen de concurrencia competitiva. De acuerdo con Transición Ecológica, está previsto que la mayor parte de los recursos se distribuyan en 2027 (52,5 millones), mientras que el resto se repartirá entre 2028 y 2029.

La convocatoria permitirá a ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales poner en marcha proyectos para la adaptación al cambio climático, en especial la gestión forestal sostenible y el impulso de la actividad primaria en el medio rural, así como para la recuperación de zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales, apoyando la restauración del medio y el incremento de su resiliencia.

Además, las bases reguladoras contemplan otras dos líneas destinadas a proyectos sociales promovidos por entidades sin ánimo de lucro y a proyectos empresariales orientados a la diversificación y reactivación económica, con especial atención a las iniciativas impulsadas por jóvenes y mujeres.

Según señala el Ministerio, los proyectos podrán estar dirigidos a fomentar la creación y el desarrollo de ecosistemas de inteligencia e innovación territorial, así como a impulsar proyectos tractores capaces de reactivar la actividad socioeconómica y generar nuevas oportunidades en los territorios afectados por la despoblación.