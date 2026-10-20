El Gobierno expresa su pesar por los fallecidos por la dana Adam y su apoyo a sus familias y a los afectados

Archivo - La ministra de Inclusión; Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha trasladado este martes el apoyo y la solidaridad del Ejecutivo a los afectados por la dana Adam en la Comunidad Valenciana, que ha dejado ya seis víctimas, centenares de rescatados, carreteras cortadas y vuelos cancelados.

"Quiero trasladar todo mi apoyo, toda mi solidaridad a las personas afectadas por la dana Adam en las últimas horas en la Comunidad Valenciana. Quiero expresar también el profundo pesar del Gobierno de España por las víctimas mortales que ha dejado este temporal y trasladar todo mi cariño y todo nuestro apoyo a los familiares y a los seres queridos", ha manifestado.

Saiz se ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha reconocido el trabajo de todos los servicios de emergencia y de los profesionales que han intervenido para atender la situación causada por las lluvias y proteger al conjunto de la ciudadanía.