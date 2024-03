La Iglesia anima a marcar la X en la Declaración de la Renta: "Queremos que sea por convicción, no por obligación"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha presentado este miércoles su campaña 'Xtantos' 2024 con la que invita a los contribuyentes a marcar la casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta --por la que se destina un 0,7% del IRPF--, para ayudar

"Estamos trabajando sobre todo para ganarnos la confianza de los contribuyentes porque aquí no queremos que nadie regale nada, sino que quien marque la casilla, y con ese espíritu hemos realizado el viaje, sea por convicción, no por obligación ni por ningún tipo de presión", ha destacado el director del secretariado para el sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad, en rueda de prensa.

Según ha precisado Albalad, el punto de partida este año es 'Un viaje por Tantos', una iniciativa que ha permitido a 15 personas que no marcaban la casilla de la Iglesia en su Declaración de la Renta que conozcan "de primera mano con sus propios ojos lo que es la labor social y espiritual de la institución" a través de un viaje en autobús.

Para seleccionar a estas 15 personas ha explicado que analizaron un total de 200 candidaturas recibidas, con el objetivo de que fuera una muestra "lo más significativa posible". En concreto, ha expuesto que, de las elegidas, la persona más mayor tenía 61 años y la más joven 19 y ninguno de los participantes se conocían entre sí. "Cada uno tenía motivaciones muy diversas para no marcar la casilla", ha apuntado.

Entre los viajeros 'por Tantos', hay un comercial, una médico, una profesora de inglés, una coordinadora, una psicóloga, un ilustrador, una camarera, una animadora infantil, un dependiente, un transportista, una diseñadora gráfica, tres estudiantes, y una persona que está en paro. Todos ellos han realizado un viaje del 19 al 23 de febrero por varias ciudades españolas.

Las motivaciones para no marcar la X a favor de la Iglesia en la declaración de la Renta entre estos viajeros antes de realizar el viaje son dispares, según ha precisado Albalad: "Pensar que penaliza económicamente al contribuyente", por la "mala imagen" que tenían de los sacerdotes, o por la "desconfianza" en la institución. Una vez finalizado el viaje, ha indicado que once de ellos decidieron marcarla, pero cuatro "tenían una visión concreta de la Iglesia y que no lo consideraban oportuno".

"Creemos que ha sido una radiografía estas cifras que hemos obtenido, quizás bastante certera de lo que podría ser una visión general de los contribuyentes y de la sociedad española y en cuanto a lo que son los contribuyentes incluso fieles que marcan la casilla de la Iglesia", ha señalado.

Asimismo, ha informado de que la campaña de este año empieza este miércoles para llegar "a los contribuyentes más madrugadores". "Sabemos que el 3 de abril habrá cientos de miles de declarantes esperando a dar clic y presentar su borrador. Queremos llegar desde el minuto uno a todos ellos de ahí que nos adelantemos prácticamente dos semanas", ha añadido.