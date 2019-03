La Iglesia invierte 3,4 millones de euros en la campaña de la Renta para animar a los españoles a marcar la X

Actualizado 29/03/2019 14:23:41 CET

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha invertido en la campaña de la Declaración de la Renta 2019 un total de 3,4 millones de euros para animar a los contribuyentes a que marquen la casilla de la Iglesia y destinen así un 0,7 por ciento del IRPF a su labor social y evangelizadora.

En la Declaración de la Renta 2018 (IRPF 2017) la Iglesia recaudó 267,8 millones de euros, un 4,4 por ciento más que el año anterior, la cifra más alta desde el comienzo del nuevo sistema de asignación tributaria en 2007. También aumentó el número de declaraciones a favor de la Iglesia hasta las 7,2 millones.

La cantidad destinada a la campaña de este año es la misma que se destinó el año pasado para esta campaña de la X y se extrae de los 4,8 millones del presupuesto que la CEE ha destinado a campañas de sostenimiento. Aunque es una cantidad fija, según precisa la CEE, podría variar ligeramente al final de la campaña dependiendo del precio de mercado.

La campaña Xtantos de este año se lanza este viernes 29 de marzo bajo el lema 'Juntos por un mundo mejor' y mantiene el spot del año pasado, aunque con una nueva gráfica y con nuevas adaptaciones para la versión online y de redes sociales. En concreto, el 50 por ciento del presupuesto se ha invertido en la difusión en televisión, un 20 por ciento en radio y un 14 por ciento en redes sociales.

El director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española, Miguel Ángel Jiménez, ha afirmado que por cada euro que invierten en la campaña de la Renta el retorno es de 80 euros por lo que lo consideran "una inversión rentable".

"Los resultados son muy buenos. Además, estamos teniendo en los últimos años un crecimiento sostenido en el apoyo a la X y a la labor de la Iglesia. Con las limitaciones que podamos tener pero cuanto mejor comunicamos, más nos apoya la sociedad española. A veces nos da la sensación de que vamos buscando puerta a puerta ese apoyo", ha subrayado.

Además, ha hecho hincapié en la importancia de informar a los nuevos declarantes. En la Declaración de la Renta de 2018 se produjo un aumento de 51.658 declaraciones con asignación a favor de la Iglesia, proveniente en su mayoría de nuevos declarantes, según indicaron desde la CEE en su momento.

Una de estas nuevas declarantes es Inés Ruiz, una joven periodista freelance que este año realiza por primera vez la Declaración de la Renta.

"Me plantearon marcar la X de la Iglesia y dije: ¿Por qué no? Yo tengo una experiencia buenísima en la Iglesia. He podido ver yo misma cómo la X se traduce en la ayuda a la gente necesitada. Si puedo aportar a la sociedad marcando la X, así lo haré. Será poco, pero algo es algo", ha señalado.

UNA PARROQUIA EN UN DEPÓSITO DE AGUA DONDE LLEGAN JUSTOS A FIN DE MES

Además de a la ayuda asistencial, el dinero recaudado en la casilla de la Declaración de la Renta también se destina a otros fines como, por ejemplo, la reconstrucción de templos. En este sentido, el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de los Doce Apóstoles de Moratalaz y actor en la campaña, Luis Melchor, ha explicado cómo su parroquia "lleva 40 años dentro de un depósito de agua que la propia gente transformó para que pudiese ser su templo".

"Es gente que sigue soñando con un día poder tener una Iglesia más amplia, más adecuada, una Iglesia preparada y pensada como parroquia y como lugar de acogida para todos. Y ese sueño no lo han perdido, tienen esperanza. Y parte de lo destinado de la X de la Declaración de la Renta va para la construcción de nuevos templos", ha señalado.

Melchor también ha puesto de manifiesto las dificultades que tienen las parroquias, a veces, para llegar a fin de mes. "Las diócesis reciben de la CEE un dinero que proviene de la X y que luego sirve por ejemplo para que las parroquias que no llegamos a fin de mes podamos pagar la luz o la calefacción", ha concretado.

"A veces los sacerdotes nos vamos a la cama pensando: ¿Cómo voy a pagar la factura de este mes? Pero gracias a otras parroquias que están en zonas económicamente más acomodadas, tenemos una caja común y entre las parroquias nos vamos ayudando", ha añadido.

"LA IGLESIA ESPAÑOLA YA SE ESTÁ AUTOSOSTENIENDO"

Por otro lado, preguntados por si temen, ante la próxima campaña electoral, que los partidos políticos destaquen el asunto de la autofinanciación de la Iglesia católica, el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, Miguel Ángel Jiménez, ha puntualizado que no tienen temor porque "la Iglesia española ya se está autososteniendo" desde que se instauró el nuevo sistema de asignación tributaria.

También ha defendido que la Iglesia accede a fondos públicos, por ejemplo, los colegios, "como cualquier otra asociación o institución pública, siempre y cuando se cumplen las condiciones que marca la sociedad".

Finalmente, desde la CEE han insistido en la posibilidad de que los contribuyentes marquen al mismo tiempo la casilla de la Iglesia y la casilla de Otros Fines de Interés Social. En la última campaña, el 45 por ciento de los nuevos contribuyentes no marcaron ninguna de las dos casillas, ni la de la Iglesia ni la de Otros Fines Sociales. En concreto, fueron 129.000 más las declaraciones en las que no se asignó el 0,7 por ciento del IRPF a ninguno de los dos fines.