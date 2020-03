La Iglesia tomará "conjuntamente" con el Gobierno si suspende o no las celebraciones de Semana Santa

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha indicado que la decisión sobre si suspender o no las celebraciones de la Semana Santa debido al coronavirus se tomará "conjuntamente" entre la Iglesia Católica y el Gobierno. Este año, la Semana Santa se celebra desde el 5 de abril (Domingo de Ramos) hasta el 13 de abril (Lunes de Pascua), es decir, dentro de menos de un mes.

"Conjuntamente, he estado en diálogo con el Ministerio de Sanidad e iremos de la mano, creo que eso es bueno, nos abre un camino de más dialogo y entendimiento", ha explicado Omella este viernes 13 de marzo en una entrevista con RNE recogida por Europa Press, al ser preguntado por quién tomará la última decisión sobre la Semana Santa, si Sanidad o la Iglesia.

En todo caso, el arzobispo de Barcelona ha precisado que "también hay que tener en cuenta" la diferente situación de las regiones ante la expansión del coronavirus. "Puede haber una región que está pasándolo peor y hay que aplicar las medidas más severamente y en otras, con más prudencia", ha señalado, en referencia a si se podrían mantener las celebraciones de Semana Santa, entre las que se incluyen las tradicionales procesiones, en algunas regiones y suspenderlas en otras.

En este contexto, el presidente de los obispos españoles ha indicado que van a "ir viendo" para "ir respondiendo a cada momento" porque "esto es un 'sinvivir' y cada media hora van diciendo nuevas indicaciones". "No vamos ni a acelerarnos ni a quedarnos atrás, porque si no, damos una inseguridad y una angustia que no es bueno tampoco. Tenemos que ser muy precavidos pero también muy prudentes", ha zanjado.