Un informe de la Comisión que investigó abusos en Australia afirma que el cardenal Pell, absuelto, conocía los casos

CANBERRA, 7 May. (DPA/EP) -

El cardenal australiano George Pell, que el pasado mes de abril fue absuelto de un delito de abuso contra menores, conocía casos de sacerdotes católicos que abusaron de niños durante décadas en Australia pero no hizo lo suficiente, según un informe de la Comisión Real, que investigó los abusos sexuales a menores en Australia.

Pell, de 78 años, fue condenado por un jurado en diciembre de 2018 por agredir sexualmente a dos menores en una catedral de Melbourne en 1996 y absuelto por el Tribunal Supremo de Australia el pasado mes de abril.

El informe presentado este jueves por el gobierno australiano, fue publicado en diciembre de 2017 por la Comisión Real, pero quedaron pendientes de redacción más de cien páginas para no interferir en el juicio contra Pell.

La investigación revela que Pell conocía casos de abusos en su ciudad natal, Ballarat, y en Melbourne, donde fue arzobispo en la década de 1990. Según el informe, el cardenal australiano sabía acerca de las "infracciones de naturaleza sexual con menores" por parte de los Hermanos Cristianos (Christian Brothers) a principios de la década de 1970.

Según la investigación presentada este jueves, en 1973 "el cardenal Pell no solo era consciente del abuso sexual infantil por parte del clero, sino que también había considerado medidas para evitar situaciones que pudieran provocar chismes al respecto".

La investigación también encontró que Pell estaba involucrado a sabiendas en trasladar a Gerald Ridsdale, un sacerdote que está en la cárcel por abusar sexualmente de más de 60 niños, durante 9 ó 10 meses en 1973, de una parroquia a otra, donde él continuó con su abuso.

El informe de la Comisión Real rechaza la versión de Pell quien dijo que "no se mencionó la pedofilia" y que la razón "verdadera" no se dio en la reunión de los consultores para decidir sobre el traslado de Ridsdale. Si bien, Pell admitió que era "inusual" mover tantas veces a un sacerdote. Según la investigación, "es inverosímil" que el obispo que presidió la reunión "no informara a los asistentes de al menos quejas de abuso sexual de niños".

Pell había apoyado y aparecido junto a Ridsdale durante su primera aparición en la corte por delitos sexuales contra niños en 1993. En un momento, Pell dijo en la investigación de 2016 que el abuso de Ridsdale a menores era "una historia triste" pero que "no tenía ninguna razón para pensar en la extensión de los males que Ridsdale había cometido".

Además, a finales de 1974, un estudiante de St Patrick's College le contó a Pell que uno de los Hermanos Cristianos abusaba de niños en la piscina Eureka en Ballarat, donde Pell era sacerdote. "El padre Pell dijo palabras como 'no seas ridículo' y se fue", señaló el informe, y agregó que Pell dijo a la investigación que "no tenía recuerdos", pero no dijo que no era cierto.

La investigación también señala que cuando Pell era obispo auxiliar en 1989 en la Arquidiócesis de Melbourne, tenía "la capacidad y la oportunidad de instar al arzobispo a tomar medidas" contra un sacerdote pedófilo, pero "no lo hizo". Además, indica que, más tarde, como arzobispo de Melbourne, Pell no rechazó a un sacerdote que iba a ser acusado de abuso sexual infantil durante varios meses, a pesar de saber que iba a suceder y tener la autoridad para hacerlo.

Pell es el extesorero del Vaticano, ha sido asesor cercano del Papa Francisco, y sigue siendo cardenal. Pasó más de 400 días entre rejas y ahora vive en el Seminario del Buen Pastor en un suburbio de Homebush en Sydney.