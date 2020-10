'It Gets Better' España lanza un concurso para destacar la labor de jóvenes por la diversidad y la visibilidad LGBTQI+

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'It Gets Better' España ha organizado, en colaboración con la Fundación 'Born This Way' de Lady Gaga y Ediciones Camelot, un concurso que busca premiar la labor de jóvenes en defensa de la diversidad y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.

Bajo el nombre 'Esperanza, amabilidad y amor', el concurso llama a participar a jóvenes entre 14 y 26 años que deberán enviar a comunicación@itgetsbetter.es sus proyectos o programas, hasta el 18 de octubre, en un documento escrito de dos páginas (extensión máxima), con sus últimos objetivos y logros.

También se les exige que cuenten su experiencia personal en formato vídeo de hasta 5 minutos de duración, en el que animen a adolescentes y jóvenes a trabajar por cambiar el mundo, bajo el lema de 'It Gets Better #TodoMejora'.

La organización recomienda que este mensaje se realice "con un tono lleno de positividad, de acuerdo con la misión, visión y valores de la asociación".

PREMIO A LOS MÁS ORIGINALES

"Se trata de que las personas que participen manden un mensaje inspirador y positivo para otras, donde expliquen su compromiso con la defensa de la diversidad y visibilidad del colectivo LGBTQI+, cómo surgieron sus proyectos y qué transmitirían a las personas a las que se dirigen, en línea con el espíritu fundacional y filosofía de 'It Gets Better' España", ha destacado el presidente y director de comunicación de la asociación, Tomás Loyola.

De todos los proyectos presentados, el jurado, que será nombrado por la organización del concurso y miembros de 'It Gets Better' España, elegirá los más originales y de mayor impacto social, entre los que, a su vez, seleccionará las propuestas finalistas y la persona ganadora.

En cuanto al premio, indica la asociación, se anunciará antes del próximo 5 de noviembre en las redes sociales de la organización. Será un certificado digital emitido especialmente para la ocasión por 'It Gets Better' España, así como un ejemplar del libro 'Channel kindness. Historias de amabilidad y comunidad', de la Fundación 'Born This Way' de Lady Gaga, y diversos obsequios.