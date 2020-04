¿Los jabones 'syndet' (sin jabón) son igual de eficaces contra el coronavirus?

MADRID, 21 abr. (EDIZIONES)

Según la Organización Mundial de la Salud, lavarse las manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón, sin anillos ni pulseras, y secarlas minuciosamente para eliminar la humedad entre los dedos es, junto al uso de gel desinfectante, la medida de protección fundamental contra el coronavirus y la mayoría de microorganismos patógenos.

En el caso particular del coronavirus, el jabón es especialmente eficaz para inactivarlo debido a que su envoltura vírica está formada fundamentalmente por una membrana lipídica (una capa de grasas). Básicamente, el jabón tiene la capacidad de disolver esas grasas e inactivar el virus, tal y como explicaba la doctora Karen Fleming, científica y profesora en la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, Maryland, en Twitter.

Basically, it's surrounded by a fat layer. Washing your hands with soap and water has the ability to "dissolve" this greasy fatty layer and kill the virus. I'm told singing "Happy Birthday" twice is approximately how long we should all be scrubbing our hands with soap.

