José Pablo López, "detrás de la contratación" de Broncano en TVE: "No me lo sugirió el presidente del Gobierno"

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex director de Contenidos Generales de RTVE José Pablo López, "detrás de la contratación" del cómico David Broncano, ha asegurado este martes que lo propuso sin que "nadie" se lo sugiriera, tampoco el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que acertaron.

"No lo he dicho en los últimos siete meses y creo que, a lo mejor aquí, viene bien decirlo. Yo estuve detrás de la contratación de David Broncano. Es más, yo lo propuse, lo confieso, y lo propuse sin que nadie me lo sugiriera, tampoco me lo sugirió el presidente del Gobierno", ha declarado el candidato al Consejo de Administración de RTVE.

En su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, ha afirmado que cree haber "demostrado durante este tiempo" que tiene "criterio" y "autonomía en las decisiones" que toma. "Le tengo que decir ahora con la visión de mes y medio, dos meses, que acertamos, no solamente yo, sino también mi equipo que me apoyó en esta decisión", ha subrayado el candidato propuesto por el PSOE.

"Acertamos plenamente con la incorporación de David a la tele pública por una razón. No solamente porque ha cambiado las noches de La 1, sino porque ha ensanchado la audiencia de la televisión en este país con públicos que habían abandonado por completo la emisión lineal. Creo que eso es algo que debemos poner en valor y que es bueno para todos, no solo para televisión pública, es bueno para la pública, para la privada y para el conjunto del sector audiovisual", ha concluido.