Judíos españoles llaman a combatir el antisemitismo y recuerdan a las víctimas de Hamás del 7 de octubre: "Nunca más"

Vista general del acto con motivo del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y de los Crímenes contra la Humanidad, en el Senado de España, a 26 de enero de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Benzaquén, ha apelado a la "responsabilidad" para "combatir el antisemitismo", que "ha estado presente en Europa desde hace casi 20 siglos". En su intervención en el acto de Estado de Memoria del Holocausto y de Prevención de los Crímenes contra la Humanidad en el Senado, ha hecho también alusión a la "masacre" del 7 de octubre, cuando "2.000 miembros de la organización terrorista Hamás irrumpieron en el territorio soberano de Israel por mar, tierra y aire".

"Señores, nunca más es ahora. Ahora es urgente apelar a la responsabilidad de todos para combatir el antisemitismo", ha recalcado en un acto en el que los judíos de España han renovado su compromiso de recordar a los 6 millones de judíos asesinados por el régimen nazi.

Benzaquén ha lamentado que ese día 1.200 personas fueron "masacradas", más de 5.500 fueron "heridas" y "unos 240 rehenes fueron secuestrados", entre los que ha indicado que había niños, familias, ancianos, personas con discapacidad y supervivientes del holocausto. "Todos han sufrido torturas, hambre y las mujeres, además, abuso sexual. Hasta el día de hoy, sólo 114 han regresado a sus hogares", ha denunciado que se ha celebrado este viernes en el Senado, organizado por el centro Sefrad-Israel. En él,

El Parlamento Europeo eligió el 27 de enero como el Día en Memoria de las Víctimas del Holocausto en conmemoración a la liberación el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau (Polonia), liberación de la que este 2024 se cumplirán 79 años.

Benzaquén ha recordado que España forma parte de la Alianza Internacional por el Recuerdo de la Logística, que provee de herramientas y apoyos para combatir el antisemitismo. En este sentido, ha señalado que están trabajando junto con el Ministerio de la Presidencia y Centro Sefarad en el desarrollo del Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo y Fomento de la Vida Judía, que el Consejo de Ministros aprobó el año pasado.

"El silencio es complicidad, como también lo fue en los años del holocausto. Nunca más es una llamada a la acción, a la moral, al coraje y a la libertad", ha afirmado.

TORRES: "SOCIEDAD LIBRE DE DISCURSOS DE ODIO"

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, ha llamado a seguir construyendo "una sociedad libre de discursos de odio", y alianzas "basadas en el respeto".

"El deber de memoria nos interpreta a seguir construyendo una sociedad libre de discursos de odio y de tejer alianzas basadas en el respeto, los derechos humanos y la convivencia", ha destacado.

Asimismo, ha señalado que este evento adquiere una "trascendencia especial" actualmente, ya que "los discursos totalitarios ganan espacios de legitimidad" en el entorno político y social "más cercano". "Es nuestra responsabilidad institucional como Gobierno democrático y como demócratas convencidos, mantener y difundir la memoria", ha expuesto.

En este sentido, ha subrayado que Europa "sigue teniendo el deber de recordar la barbaridad que asoló el continente y también el deber moral de seguir recordando a todas las personas que estuvieron cerca de ser borrados de la historia".

RENÉ PÉREZ, SUPERVIVIENTE

También ha participado en el acto el superviviente del Holocausto Peter René Pérez, austríaco de 87 años. Nacido en Viena (Austria) en 1936, formó parte de la comunidad judía sefardí de Viena que en aquellos años estaba formada por unas 1.000 personas. Avisados de la inminente detención de judíos por parte de la Gestapo en 1938, su padre y su tío lograron huir hacia París. Además, su hermano pudo escapar en los meses posteriores en un convoy para niños judíos. Si bien, Peter y su madre, que era católica, permanecieron en Viena hasta 1939.

En aquellos años, a pesar de su corta edad, Peter René recuerda algunos episodios que le dejaron marcado como cuando les quitaron todo el dinero que tenían o cuando le apuntaron con un revólver en la cabeza siendo un bebé.

"Me apuntaba con una antigua Mauser. Me la puso en la frente, yo en el brazo de mi madre, y gritaba dónde está el dinero puta de un judío", recuerda Peter René.

Su abuelo les recomendó que huyeran también a París cuando todavía era posible. "Su padre decía: 'Tú tienes que ir también a París. Podía salvarse mi madre conmigo en los primeros años, después no", ha precisado. De esta forma, y con el pretexto de que Peter René necesitaba el "aire del mar" por un problema de salud, consiguieron dos pasaportes para viajar a París.

"Íbamos a París pero con dos pasaportes diferentes porque la ley decía que un niño de dos años judío no puede estar en el pasaporte de su madre católica, aria. Así, tengo yo un pasaporte especial, pero sin la 'j'. Pusieron para los judíos en el pasaporte una 'j' de tamaño de 5 ó 6 centímetros. Estaba imposible. Con esto, viajar era la muerte. Y bueno, el empleado decía a la policía: 'No, no pusimos la 'j' porque es tan bonito, es tan majo ese chico, no puede ser judío, los judíos son todos feos'", recuerda.

Finalmente, consiguieron llegar a París y, posteriormente, con los ataques de Francia por parte de las tropas nazis, Peter y su familia huyeron hacia el sur del país y en 1941 fueron internados en el Campo de Rivesaltes, un campo que servía para cumplir el decreto francés sobre el internamiento administrativo de 'extranjeros indeseables' que se estableció en 1948 en Francia. Su objetivo declarado fue el confinamiento de todas aquellas personas que pudieran representar un 'peligro potencial' para el país.

En el acto también han intervenido el director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Luis Fernández y la vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos, Concepción Díaz Berzosa.

"LOS GITANOS SOMOS UN PUEBLO ESPAÑOL"

Por su parte, Fernández ha destacado que el pueblo gitano," aún no ha sido reconocido". "Seguimos silenciados, convirtiéndose la cuestión gitana solo en una cuestión de pobreza o de marginalidad, de asistencia social, pero no es verdad. Los gitanos somos un pueblo, un pueblo español, somos españoles y gitanos, por ese orden", ha subrayado.

Díaz Berzosa ha expresado que esta conmemoración es la oportunidad de recordar el "deber de memoria", de renovar "el compromiso de nunca más", y estableces "políticas necesarias". "Lo que Auschwitz pone de manifiesto es la maldad extrema del ser humano, su disposición para la violencia y, además, la capacidad de disociación de los crímenes cometidos. No existen causas que expliquen racionalmente lo que sucedió. No sólo se atentó contra la integridad física, sino contra la humanización del hombre. Auschwitz es el acto deshumanizador por excelencia", ha lamentado.

Por último, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha pedido "conservar los valores del diálogo, la tolerancia y la igualdad que siempre han representado y que siempre han caracterizado a las grandes democracias europeas y mundiales". Además, ha llamado a que se siga recordando "de manera conjunta y diaria" lo que ocurrió en el Holocausto.

Como novedad, este año durante el acto institucional, representantes de las diferentes confesiones con acuerdos con el Estado han encendido la sexta vela en recuerdo por las víctimas. Los encargados de encenderla han sido la presidenta de la Junta Islámica, Isabel Romero, la presidenta de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Carolina Bueno, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán y el presidente del Consejo Rabínico de España, el rabino Moisés Bendahan.