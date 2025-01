López (RTVE) asegura que no conoce a Pedro Sánchez: "Nunca he intercambiado con él ni un 'buenos días'"

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha asegurado este jueves que no conoce al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Nunca he intercambiado con él ni un 'buenos días'", ha manifestado.

En su primera comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, para exponer las líneas generales de su proyecto al frente de la Corporación, el presidente de RTVE ha afirmado que es "difícil" que Pedro Sánchez sepa "cómo" es él porque no le conoce ni "jamás" han coincidido "el ningún sitio".

"Bueno, creo que una vez le ví, así de fondo en un canapé, pero no conozco a Pedro Sánchez ni nunca he intercambiado con él ni un buenos días", ha puntualizado después, para añadir que espera tener la posibilidad de conocerle. "Más que nada para... esta similitud que me ha establecido, yo pueda ver también si es que nos parecemos tanto o no", ha contestado al portavoz parlamentario de Vox, Manuel Mariscal.

Previamente, el parlamentario de Vox ha trasladado a José Pablo López que su intervención le ha recordado al líder del Ejecutivo. "Porque en su primer mes ya hemos visto que utiliza los mismos métodos que Pedro Sánchez. De cara a la galería se vende muy bien, con afirmaciones envueltas en buenas palabras, pero después gobierna, en este caso la cadena pública, a base de mentiras, promesas incumplidas, traiciones, despilfarro, y algo que, al igual que a Pedro Sánchez, se le da muy bien, que es utilizar el dinero de los españoles para beneficiar económicamente a su entorno, a sus contactos ideológicos, a sus contactos de negocio y a sus contactos sentimentales", ha criticado.

"No me ha dado tiempo a incumplir todas las promesas. Imposible, de verdad. Es que materialmente no ha sido posible ser tan malo en tan poco tiempo. Seguro que tengo ocasión de defraudar, pero hasta ahora no me ha dado tiempo a este tema", ha replicado el presidente de RTVE.

También ha contestado al portavoz del PP, Eduardo Carazo, a quien el presidente de RTVE ha señalado que "jamás" ha recibido "ninguna instrucción del Gobierno, ni cuando estaba como director de Contenidos, ni ahora". "Por lo tanto, tenga la absoluta tranquilidad en ese sentido, que yo, y creo que lo he demostrado a lo largo de mi carrera, trabajo con un criterio profesional, que puede ser un criterio que usted no comparta en algún momento, y eso no me hace ni a mí peor, ni a usted mejor, ni al revés, ni a usted peor y a mí mejor", ha zanjado.