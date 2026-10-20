Lucas Paulano cantará 'Cuore Bello' en la última posición en EuroJunior 2026, que abre Países Bajos este sábado

Lucas Paulano rehearsing Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero) for Spain at the MFCC in Ta’ Qali, Malta - CORINNE CUMMING

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante de España en Eurovisión Junior 2026, Lucas Paulano, cantará su 'Cuore Bello' ('Te quiero, Te quiero') en la última posición del certamen infantil que abrirá Países Bajos este sábado 24 de octubre en Malta.

Lucas Paulano ya ha realizado su primer ensayo sobre el escenario, con una propuesta escénica que invita a viajar al interior de su corazón, ha informado RTVE. "He sentido mucha felicidad. Me he sentido genial con las cámaras. El escenario impone un poco pero no estaba nada nervioso. Tengo muchísimas ganas del sábado", ha afirmado Lucas tras su actuación.

Por su parte, el jefe de la delegación española en el concurso, César Vallejo, ha asegurado que el equipo está "muy tranquilo" porque lleva el trabajo "bien hecho". "Lucas ha estado brutal en el escenario, tiene una capacidad enorme de emocionar. Ahora el trabajo es solo de los mayores porque Lucas lo ha hecho increíble", ha añadido.

El joven artista jiennense, de diez años, defenderá este sábado un tema en el que habla del amor y de los recuerdos como una parte esencial de la vida. El propio artista ha participado en la composición de la canción junto a Blas Cantó, Dangelo Ortega y Carlos Almazán.

El equipo creativo cuenta con Javier Pageo, responsable de la escenografía; Verónica Ferreiro, vocal coach; y Raúl Amor, estilista y figurinista de RTVE estrechamente vinculado durante los últimos años a Eurovisión y Eurovisión Junior.

El festival infantil se celebrará bajo el lema 'La Fiesta' en el recinto MFCC de Ta' Qali (Malta), después de que Francia, país ganador en la edición de Tiflis (Georgia), declinara la organización del evento musical. El evento será conducido por Gaia Cauchi, Destiny y Keane Cutajar.

El orden de actuación arranca con las actuaciones de Países Bajos, Chipre, Portugal, Montenegro y San Marino. A continuación, toman el escenario Francia, Polonia, Armenia, Malta e Italia.

La segunda mitad del certamen continúa con los espectáculos de Ucrania, Macedonia del Norte, Irlanda, Albania y Georgia, cerrando la gala la representación de España en la decimosexta posición.

La 24ª edición del festival de Eurovisión Junior, organizada por la Unión Europea de Radiodifusión y la cadena maltesa PBS, contará con la participación de 16 radiotelevisiones públicas: RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), CyBC (Chipre), RTVE (España), France Télévisions (Francia), GPB (Georgia), TG4 (Irlanda), Rai (Italia), MKRTV (Macedonia del Norte), PBS (Malta), RTCG (Montenegro), AVROTROS (Países Bajos), TVP (Polonia), RTP (Portugal), SMRTV (San Marino) y Suspilne (Ucrania).

España es uno de los países fundadores en 2003 del festival en su edición infantil y ha participado en once ocasiones. El representante en 2025, Gonzalo Pinillos, terminó en quinta posición con su canción 'Érase una vez' ('Once Upon a Time').

Hasta ahora solo María Isabel, con su canción 'Antes muerta que sencilla', ha conseguido alzarse con el trofeo hace 20 años en Lillehammer, Noruega. España ha logrado tres segundos puestos en 2003, 2005 y en 2023, con Sandra Valero y su 'Loviu', así como dos terceros puestos en 2019 y 2020.