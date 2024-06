La manifestación del Orgullo Crítico recorrerá este viernes Madrid "contra el genocidio y el lavado rosa colonial"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La manifestación del Orgullo Crítico recorrerá este viernes las calles de Madrid, con el lema "Contra el genocidio y el lavado rosa colonial".

Según indican desde Orgullo Crítico en sus redes sociales, la manifestación partirá desde la glorieta de Bilbao, a las 20:00 horas, pasará por Argüelles y finalizará en Plaza de España. Además, han destacado que, en la misma, "no son bienvenidos" ni partidos, ni sindicatos.

"Otro año más el Orgullo Crítico toma las calles de Madrid para escupirle a la racisheteronorma y a los orgullos al servicio de las intituciones y del capital", aseguran en sus redes sociales.

La manifestación estará dividida en bloques, en los que destacan las particularidades del 'Racializado' y el 'Queering All', que son "no mixtos", es decir, "no está permitida la entrada a personas cishet (que no son miembros de la comunidad LGTBI), ni a personas blancas". "En estos bloques está completamente prohibido realizar vídeos y/o fotos. Y no se permitirán comentarios racistas. No se permitirán mensajes antisemitas, ni mensajes sionitas", subrayan.

Asimismo, señalan que, en esta ocasión, saldrán a las calles acompañados de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina y el Grupo de Madrid de la campaña internacional Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel.

"Estamos hartes de ser instrumentalizades para legitimar la invasión imperialista y las dinámicas coloniales que asesinan a la población palestina. Las desidencias exigimos la ruptura de toda relación con el gobierno israelí, rechazamos todo orgullo que no señale al genocidio y decimos no al pinkwashing", denuncian.