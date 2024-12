MAPA | Ni Madrid ni Barcelona, estas son las ciudades que más crecen por 'mudanzas' desde otros municipios

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El año pasado hubo en España 1,7 millones de migraciones intermunicipales, vecinos que se cambiaron de un municipio a otro, según se desprende de la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR) correspondiente al año pasado y publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de un número similar a 2022 (un 0,3% menos). De todas estas migraciones, cambiaron de provincia 685.695, y de comunidad o ciudad autónoma 533.398.

Si sólo se tiene en cuenta a las personas que residieron en España durante todo 2023, la mayoría de cambios de residencia (el 96,8%) son dentro del mismo municipio. Mientras, el 1,9% se mudó a otro municipio dentro de la misma provincia, el 0,3% cambió de provincia dentro de la misma comunidad y el 0,9% cambió de comunidad autónoma.

En este mapa puedes ver los cambios de residencia entre municipios españoles.

MAPA

El mapa refleja los saldos migratorios interiores, aquellos referidos a cambios de residencia entre municipios españoles. Tanto Madrid como Barcelona y Valencia tuvieron saldos negativos: es decir, hubo más vecinos que se mudaron a otros municipios españoles de los que llegaron.

Mientras, Dos Hermanas (Sevilla), Getafe (Madrid) y Sabadell (Barcelona) fueron las ciudades que presentaron saldos interiores más elevados, es decir, aquellas que más crecen a costa de vecinos que se mudan a ellas desde otros pueblos y ciudades españolas: 1.067, 968 y 955, respectivamente.

GRÁFICO 1

Otros municipios que crecen por la llegada de nuevos vecinos desde otros municipios españoles son Villalbilla (Madrid), Zaragoza, Valladolid, Valdemoro (Madrid), Colmenar Viejo (Madrid), Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Oviedo (Asturias), Tres Cantos (Madrid), Arrecife (Las Palmas), Chiclana de la Frontera (Cádiz) y León.

En el lado contrario se situarían municipios como Madrid (Madrid), Barcelona, Valencia, Hospitalet de Llobregat, L' (Barcelona), Sevilla, Málaga, Alicante, Alcobendas (Madrid), Parla (Madrid) Palma (Islas Baleares), Fuenlabrada (Madrid), Lorca (Murcia), Vigo (Pontevedra), Marbella (Málaga), Ejido, El (Almería), Badalona (Barcelona), Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Granada o Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa).

Esto no significa que esas ciudades no estén creciendo, en muchos de esos casos, como ocurre en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Palma, El saldo migratorio es positivo y, por tanto crecen, pero lo hacen gracias a vecinos que llegan desde el extranjero y no de otros municipios españoles.

GRÁFICO 2

De hecho, si consideramos las principales ciudades, todas tuvieron saldos migratorios positivos en 2023, salvo El Ejido, Lorca, Cádiz y San Fernando. Madrid, Barcelona y Valencia alcanzaron los saldos migratorios más elevados, gracias a las entradas netas procedentes del exterior.

Por comunidades autónomas, todas presentaron saldo migratorio positivo con el exterior en 2023. Los mayores se dieron en Comunidad de Madrid (150.469), Cataluña (126.804) y Comunitat Valenciana (102.302).

Por el contrario, las comunidades con menor saldo migratorio con el exterior fueron La Rioja (2.780), Cantabria (5.009) y Extremadura (5.735).

En cuanto a los saldos migratorios entre comunidades, los más positivos se dieron en Comunitat Valenciana (10.827), Principado de Asturias (2.814) y Castilla - La Mancha (2.689). Por su parte, Comunidad de Madrid (-16.390), Cataluña (-5.171) y Andalucía (-2.570) presentaron los saldos interiores más negativos.