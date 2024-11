Marlaska defiende el trabajo de AEMET y CHJ: "Había información para que la Generalitat enviara una alerta"

925078.1.260.149.20241119171237 El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado, a 12 de noviembre de 2024, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control en el Senado con 19 preguntas y tres interpelaciones que formulan el Grupo Parlamentario - Jesús Hellín - Europa Press

El PP acusa al ministro de tener "toda la información" antes del desastre pero "no hizo nada": "Renunció a proteger a las personas"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este martes en el Pleno del Senado el trabajo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de la Conferencia Hidrográfica del Júcar en la gestión de la DANA.

"Había información actualizada, disponible y suficiente para que la Generalitat enviara una alerta", ha señalado Marlaska al ser preguntado por la senadora del Grupo Parlamentario Popular Paloma Martín sobre si el Gobierno considera que la comunicación desde la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar a Protección Civil el pasado 29 de octubre fue la adecuada.

En este sentido, ha asegurado que la Confederación Hidrográfica del Júcar envió el día 29 de octubre "casi 200 correos electrónicos" a emergencias de la Comunidad Valenciana.

"Súmele dos avisos clave sobre el barranco del Poyo y añádale advertencias de riesgo directas del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar a alcaldes de los municipios afectados y también en el CECOPI de esa tarde donde hubo una ausencia manifiesta en las primeras horas", ha detallado.

El responsable de Interior ha acusado a la Generalitat Valenciana de "no tener la valentía de asumir la responsabilidad de las competencias adquiridas" y ha recordado a la senadora del PP que en España las competencias principales en materia de Protección Civil "radican en las comunidades autónomas".

En este punto, ha asegurado que el Estado "puso desde el primer momento todos los medios". "Ustedes han sido capaces por no asumir las responsabilidades que les competen hasta de culpabilizar a la UME de un supuesto retraso o la no puesta de efectivos suficientes", ha reprochado.

No obstante, la senadora del PP ha asegurado que Marlaska "tuvo toda la información a su alcance antes de que empezara el desastre de la tragedia": "Y no solo no hizo nada antes, sino que cuando conoció el riesgo de la presa de Forata, tampoco lo hizo".

De este modo, Martín ha acusado al ministro de renunciar "a cumplir con sus obligaciones". "Renunció a proteger a las personas. Si quieren ayuda, que la pidan, señor ministro. Y estamos ante una situación de emergencia nacional, ustedes debían haber declarado la emergencia nacional, pero renunciaron a ello", ha criticado.

"Usted disponía de todos los medios a su alcance para proteger a las personas y renunció a hacerlo, señor ministro. La misma huida cobarde y vergonzosa del señor Sánchez", ha sentenciado.

Precisamente, la senadora popular ha afirmado que, horas antes de que empezara la tragedia, el Gobierno "conocía a través de tres ministerios lo que podía suceder".

"La Agencia Estatal de Meteorología informó a Protección Civil de su competencia, la Confederación informó sobre los caudales a Protección Civil de su competencia y la coordinación de emergencias se realiza a través del Centro Nacional de Emergencias que corresponde a su Ministerio de Interior", ha concluido.