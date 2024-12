Marlaska pide hacer una "reflexión" tras la DANA y PP dice que, como juez, sabe que puede ser investigado por omisión

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido hacer una "reflexión" tras la DANA para que cada Administración "sea plenamente consciente de su deber y que ponga al frente de puestos de responsabilidad a personas realmente capacitadas para la toma de decisiones".

Por su parte, el diputado del PP Fernando de Rosa Torner ha recalcado que, siendo Marlaska juez, tiene que saber que "el que tiene las competencias y la información para evitar un resultado penalmente relevante y no actúa puede ser investigado por un delito de comisión por omisión y, en este caso, con resultado de muerte".

Así se ha expresado durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde ha intervenido por una petición de comparecencia urgente del PP para informar sobre los planes operativos que ha puesto en marcha su Ministerio para el despliegue de las distintas unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquellos municipios y zonas gravemente afectadas por la DANA, así como para dar cuenta de los recursos y protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil que se han activado y la necesidad de revisión y mejora de los mismos.

De esta manera, Marlaska ha insistido en que "ninguna comunidad autónoma, tampoco la Comunidad Valenciana, solicitó al Ministerio del Interior la Declaración de Emergencia de Interés Nacional. De hecho, ha recalcado que nunca se ha activado el nivel 3 de emergencia de Protección Civil en España. "Por lo tanto, se actuó tal y como la normativa establece en este tipo de situaciones", ha afirmado.

A lo largo de su intervención, ha defendido la actuación de los distintos organismos gubernamentales que intervinieron en la gestión de la tragedia, como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ). Por el contrario, se ha preguntado por qué la Generalitat, teniendo "toda la información", no tomó las medidas "oportunas".

Marlaska ha pedido una "profunda reflexión" para que tragedias como la de Valencia "posibiliten" también que las fuerzas políticas "arrimen el hombro"; y que se impulse una "verdadera cultura de la prevención".

"TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS" TENÍAN LA INFORMACIÓN

Al diputado 'popular' Fernando de Rosa Torner, que le ha acusado de haber "incumplido" la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la del Sistema Nacional de Protección Civil, le ha criticado por no hacer ninguna referencia a la actitud del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al no pedir el nivel 3 "si entendía que no tenía las capacidades" para gestionar la tragedia. Además, le ha reiterado que más de 8.200 miembros de las Fuerzas Armadas, más de 9.700 policías y guardias civiles todavía están prestando sus servicios en las zonas afectadas.

Ante la isinuación de De Rosa Torner de que como juez tiene que saber que "el que tiene las competencias y la información para evitar un resultado penalmente relevante y no actúa puede ser investigado", ha destacado que la "todos los responsables políticos" tenían la información, también el Gobierno central, y ha recordado que tanto la AEMET como las Confederaciones Hidrográficas "vuelcan directamente todas esas informaciones en los servicios de protección civil".

Tanto a De Rosa Torner como al diputado de Vox Javier Ortega-Smith les ha insinuado que no han hablado de Mazón porque "quizás" las consecuencias en la gestión de la DANA han sido fruto del acuerdo de gobierno entre ambas formaciones para la Generalitat, gracias al que "lo primero" que se hico fue "clausurar la unidad de emergencias valenciana".

De manera más específica, Marlaska ha respondido a Ortega-Smith, que ha hablado de "inacción" del Gobierno durante los primeros días tras la DANA, y le ha dicho que declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil "no es nada" sino va acompañada de medidas efectivas.

Tal y como ha recordado el ministro, estas medidas han supuesto ayudas por valor de 16.600 millones de euros. En este sentido, le ha echado en cara al diputado de Vox que su formación votara en contra de los dos primeros reales decretos leyes al respecto.

Asimismo, se ha mostrado en sintonía con la diputada de Sumar Àgueda Micó Micó, que le ha pedido que las ayudas estén a disposición de las personas de las comarcas afectadas. Así, le ha dicho que están trabajando en el resto de ayudas para reconstruir Valencia "a la mayor brevedad posible".

PP Y VOX ACUSAN A MARLASKA DE NO CUMPLIR LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL

Por su lado, el diputado 'popular' ha señalado que el ministro "sabe que el que tiene las competencias y la información para evitar un resultado penalmente relevante y no actúa puede ser investigado". En este aspecto, ha indicado que debe explicarles este concepto al resto del Consejo de Ministros, a los diputados socialistas, a Sumar, a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al "oculto" presidente de la CHJ, Miguel Polo.

Por otra parte, el diputado de Vox, Javier Ortega-Smith, ha denunciado ante Marlaska que el resultado de su gestión de la DANA ha sido "criminal" y que la emergencia "pudo predecirse y alertarse". Desde su punto de vista, "se debió actuar con todo el rigor y con todos los medios, sobre todo en las primeras 72 horas, y no ir mandando unidades a cuentagotas".

A lo largo de su intervención, ha incidido que la gestión de lo sucedido "demuestra un fracaso del sistema autonómico". Además, ha acusado al Gobierno de "inacción" y a Marlaska de "cobarde" por no haber querido aplicar la Ley de Seguridad Nacional. "Se hubieran evitado conflictos competenciales y se habrían podido movilizar todos, absolutamente todos los recursos del Estado", ha insistido.

Asimismo, ha recalcado que la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil deja "muy claro" que el Gobierno puede tomar el control en situaciones donde "excediese de la capacidad de reacción de una comunidad autónoma". Por esta parte, también ha criticado al Ejecutivo por no transmitir la gravedad de la alerta.

Por último, ha denostado las "políticas del fanatismo climático" que "destruye presas", no aprueba un Plan Hidrológico Nacional con interconexión de cuencas, y no lleva a cabo la limpieza de los cauces de los ríos ni de los montes.

SUMAR PIDE PARA 2025 LA DIMISIÓN DE MAZÓN

La diputada de Sumar Àgueda Micó Micó ha denunciado que durante la primera semana tras las riadas aprobó "junto a sus amiguetes de Vox" que se pueda seguir construyendo "a menos de 200 metros de las playas", así como en las zonas húmedas de Valencia. En este aspecto, también ha criticado las "contrataciones directas" entre la Generalitat Valenciana y "amiguetes corruptos de la Gürtel".

Por su lado, ha criticado que las ayudas "no se estén llevando a cabo". En este sentido, ha indicado que las familias afectadas todavía no saben si han recibido la ayuda de la Generalitat para la reconstrucción de las casas.

Asimismo, ha dicho a Marlaska que "la gente está muy enfadada y muchas veces no diferencia cuál es la administración competente". "Por esto es muy importante aprobar estos reales decretos y leyes que aprobamos, pero también que todos los recursos humanos y económicos estén a disposición de las personas de las comarcas afectadas y también en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", ha insistido.

Además, ha pedido al Gobierno "reformular conjuntamente la forma de reconstruir, rehacer y repensar el país valenciano"; así como el turismo y el urbanismo. Desde su punto de vista, también hay que acabar con macroproyectos como la ampliación del puerto de Valencia. Como deseo para el 2025, ha pedido y se ha comprometido a luchar por la dimisión de Mazón y de todo el Gobierno valenciano y a trabajar por reconstruir la Comunidad Valenciana y reparar el daño de todas las víctimas de la DANA.