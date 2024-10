Mediacrest abre una nueva división que dará soporte a productoras extranjeras que quieran producir en España

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mediacrest ha anunciado este miércoles la apertura de una nueva división global de producción internacional, Mediacrest Global Production & Services, que dará soporte a productoras extranjeras que quieran producir en España, y que ha fichado a Denis Pedregosa para dirigir el nuevo negocio de la compañía.

Así lo ha dado a conocer la compañía que dirige Francisco Pou, quien ha indicado que el objetivo es "dar soporte a todos aquellos que buscan un socio fiable, con un equipo experimentado y el conocimiento necesario para afrontar una gran producción en España", desde aspectos financieros a legales, co-producciones o puro service para productoras internacionales.

Para ello, Mediacrest ha fichado a Denis Pedregosa, con "más de 20 años de experiencia en el negocio". "Pedregosa, como Head of Service, se pone al frente de la división para aportar la experiencia y el conocimiento adquirido en su antigua compañía, Babieka Films, involucrada en producciones del calibre de 'Exodus', de Ridley Scott; 'Tomorrow Land', con George Clooney; la serie 'Black Mirror' de Netflix; o 'His Dark Materials' de HBO entre otras. Junto a él estarán Mónica Guerrero como Production Executive; y Chema Gómez, Head of Accounting, para dar apoyo al departamento", ha subrayado.

En este sentido, la compañía audiovisual ha apuntado que la nueva división se estrena con producciones confirmadas para 2025 que "se van a beneficiar de las ventajas financieras, localizaciones, equipos e infraestructuras" que ofrece Mediacrest.