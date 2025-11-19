Mediaset optará al nuevo canal en abierto de TDT convocado por el Gobierno

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mediaset ha presentado al concurso público convocado por el Gobierno para optar a la licencia para un nuevo canal en abierto y para todo el territorio nacional de TDT, según han informado a Europa Press fuentes del grupo de comunicación.

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aprobó el pasado 14 de octubre convocar el concurso público para la adjudicación, mediante régimen de concurrencia, de una licencia para la prestación del servicio de televisión digital terrestre (TDT), en régimen de emisión en abierto y cuyo ámbito geográfico se extenderá a todo el territorio nacional.

El Gobierno tendrá que resolver el concurso en un plazo máximo de un año desde su publicación y el plazo de presentación de ofertas, que comenzó el 15 de octubre a las 09.00 horas, finaliza este jueves 20 de noviembre a las 13.00 horas.

Finalizado el procedimiento, la licencia se formalizará en documento administrativo por el titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se resuelve el concurso.

La duración de la licencia será de quince años y será susceptible de renovación por el mismo plazo, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley 13/2022, de 7 de julio.

Según señaló Transformación Digital, esta licitación la exige el Plan Técnico Nacional de la TDT, en vigor desde el 27 de marzo de 2025, que realizó una distribución de los múltiples digitales a través de los cuales se presta el servicio de TDT de cobertura estatal.

El objeto de adjudicación del presente concurso corresponde al sobrante de una cuarta parte de la capacidad en el múltiple digital MPE5. El concurso se rige por lo previsto en la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.

Con esta convocatoria, el Gobierno persigue "aumentar la representatividad de los intereses y corrientes de opinión de la sociedad, haciendo posible una oferta audiovisual con mayor número de contenidos y más diferenciada". También busca "fomentar la innovación tecnológica y ofrecer servicios de TDT de mayor calidad".