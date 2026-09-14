MITECO despliega nueve medios aéreos y dos brigadas para la extinción de incendios en Málaga, Las Palmas y Cáceres

Zona afectada por el incendio forestal declarado en Benahavís (Málaga). A 14 de septiembre de 2026 en Benahavís, Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene desplegados nueve medios aéreos y dos brigadas para apoyar la extinción de incendios en Málaga, Las Palmas y Cáceres, según ha informado el propio Ministerio con datos de las 14:25.

En concreto, tiene un avión anfibio FOCA, un helicóptero KILO y un helicóptero MIKE en Benahavís (Málaga); dos helicópteros MIKE en Valsequillo de Gran Canaria (Las Palmas); y un avión ACO, dos aviones anfibios FOCA y dos brigadas en Tornavacas (Cáceres).

España ha registrado un total de 296.502 hectáreas (ha) quemadas entre el 1 de enero y el 9 de septiembre de 2026, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esto supone el 45,1% del total de las que han ardido en la Unión Europea (UE), que se cifran en 656.850 ha.