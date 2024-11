Mompó reclama a Marlaska que en el Gobierno "exijan menos y trabajen más"

VALENCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que desde el Gobierno central "exijan menos y trabajen más". "Que dejen de crispar a la población".

Así lo ha reclamado el máximo responsable de la corporación provincial después de que el ministro haya pedido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y al propio Mompó que concreten el plan de limpieza de garajes y bajos inundados por la dana del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia.

Al respecto, Mompó ha recalcado que la Diputación "ha asumido competencias impropias para solucionar un problema, que es el de limpieza de los bajos y garajes, que como dice el propio ministro, es una necesidad ineludible y una preocupación manifiesta por el conjunto de la sociedad valenciana y de todos los pueblos, especialmente de los más afectados" por la dana.

"Es un problema --ha continuado-- que, por cierto, también ellos podrían haber solucionado. Es por ello que les pedimos una vez más que dejen de crispar a la población, que si no es así, que desmientan que se les ha prohibido a la UME realizar trabajos en los parques privados y que refuercen el operativo puesto en marcha por nuestra Diputación".

"Pensaba que no sería necesario hacerlo, porque se lo he manifestado a él telefónicamente, pero aprovecho para decirlo públicamente: he hablado con el ministro Marlaska y le he comentado que cuando terminásemos las reuniones con las empresas y los jefes de los mandos operativos de los sectores les haríamos llegar toda la información".