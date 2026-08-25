Muere Alfonso Nasarre, director de Onda Madrid, a los 67 años

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El periodista y director de Onda Madrid, Alfonso Nasarre, ha muerto a los 67 años en Madrid, según ha informado el ente público Radio Televisión Madrid a través de Telemadrid. "Se marcha así un periodista y un hombre de radio, sobre todo de radio pública. Descanse en paz", añade el medio de comunicación.

Nasarre se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y sus inicios se remontan a 1985 cuando comenzó en la cadena COPE.

En esa primera etapa, fue redactor, cronista parlamentario y redactor-jefe de la sección de Política. Después, en 1997 llegó a la Moncloa para desempeñar diferentes puestos en el Área de Comunicación de la Presidencia del Gobierno durante el mandato de José María Aznar, primero como asesor del secretario de Estado de Comunicación y más tarde como director general del Portavoz del Gobierno.

Tras su etapa en la política, regresó la COPE para convertirse en Director de Antena y Comunicación durante ocho años.

Fue en 2012 cuando dio el salto a Radio Televisión Española, donde ejerció de director de Comunicación y relaciones institucionales, mientras que un año después se convirtió en director de Radio Nacional de España, un cargo que ocupó desde 2013 a 2018.

Sin embargo, su última etapa ha sido en Radio Televisión Madrid, donde en 2021 asumió la dirección de Onda Madrid, donde ha dirigido la radio pública madrileña durante tres años.