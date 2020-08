Murcia no descarta limitar las bodas tras el positivo de un novio que llevó a cuarentena a 170 invitados

MURCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, ha admitido que limitar eventos sociales como bodas o funerales es una decisión que "está encima de la mesa", con lo que no descarta aplicarla en municipios con una incidencia importante de coronavirus. Precisamente en esta comunidad el positivo de un novio obligó a guardar cuarentena sus 170 invitados.

En una rueda de prensa celebrada junto al consejero de Salud, Manuel Villegas, tras la reunión del Comité de Seguimiento Covid-19, López Miras ha explicado que las decisiones del Ejecutivo murciano están "en todo momento" alineadas con las recomendaciones y criterios de los servicios de Epidemiología y Salud Pública.

ESTÁ ENCIMA DE LA MESA

Así, si éstos lo aconsejan, "no se descarta" limitar grandes eventos sociales. "Es una decisión que está encima de la mesa y cuando sea oportuno y recomendado se tomará", ha apostillado el presidente murciano, que ha apuntado que "evidentemente", a día de hoy, "hay algunos municipios en los que se podría tomar está decisión".

El novio de una boda celebrada el pasado 15 de agosto en un salón de celebraciones de la Región de Murcia ha dado positivo por coronavirus, lo que ha obligado a los 170 invitados del evento a guardar la cuarentena ante un posible contagio.

Preguntado por los medios respecto a este extremo, López Miras ha señalado que ya han sido localizados todos los invitados, que se están sometiendo a las correspondientes pruebas, y "de momento" solo hay un caso positivo, el del novio.

14 DÍAS CONFINADOS

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha incidido en que todas las personas que acudieron a la boda tienen que guardar la cuarentena porque "hasta que no pasen 14 días no está claro" si han sido contagiados, y ha aclarado que por ahora no se puede hablar de un brote porque solo hay una persona que ha dado positivo.

Villegas ha manifestado, asimismo, que en el caso del novio el contagio se produjo en el trabajo.