El obispo de Bilbao atribuye la "implosión" del catolicismo en África al trabajo de los misioneros y misioneras

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Bilbao y presidente de la Comisión para las Misiones y Cooperación entre las Iglesias de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Joseba Segura, ha atribuido la "implosión enorme" del catolicismo en África a la labor de los misioneros y misioneras.

"Ayer justamente estábamos recibiendo los datos de qué es lo que está pasando, la implosión enorme que está produciéndose del catolicismo en África y también los datos del crecimiento mucho más moderado en Estados Unidos y sobre todo la gran posibilidad de crecimiento del catolicismo en Asia", ha indicado Segura, este viernes, durante la entrega de los Premios de Obras Misionales Pontificias (OMP), que se ha celebrado en el espacio All in One de Caixabank, en Madrid.

Según ha precisado, esta "realidad" es la que se está "en este momento cosechando porque ha habido mujeres y hombres que han ido a esos países y han sido capaces de concretar en relaciones personales cercanas e inmediatas ese gran mensaje del cristianismo", en referencia a los misioneros.

Además, el obispo ha explicado que la defensa de los derechos humanos nace del cristianismo, no de los romanos o los griegos, y que precisamente los misioneros lo concretan en los cinco continentes con su entrega entre los que más sufren.

"Todo esto que estamos celebrando aquí empezó con una idea que aparentemente es muy sencilla e incluso nos puede parecer hasta evidente, pero que no es nada evidente: la idea de que todas las personas tienen la misma dignidad. Dicen que Europa está constituida por lo que es la tradición judía y la tradición romana y también griega. En realidad esta idea no es romana en absoluto, no es griega. Es una idea cristiana", ha afirmado Segura.

En el acto también ha intervenido el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, quien ha destacado la labor de los misioneros en todo el mundo que parten "con la maleta vacía de apegos y llenos de fe".

"Es la experiencia de todos los misioneros y misioneras. Así con la maleta vacía de apegos y llenos de fe, no les mantiene otra ilusión que dar a conocer a Jesucristo anunciando el Evangelio", ha indicado Auza, con la vista puesta en la Jornada del Domund, que se celebra este domingo.

Durante el evento, OMP ha hecho entrega de los dos premios 'Beata Paulina Jaricot', que tiene el nombre de la fundadora del Domund, y el premio 'Beato Paolo Manna', que tiene el nombre del fundador de la Obra Pontificia encargada de la formación y sensibilización misionera.

En concreto, el Premio 'Beata Paulina Jaricot' ha recaído en la misionera adoratriz en Cabo Verde Milagros García, que trabaja con víctimas de trata, y que ha asegurado que la misión tiene "momentos de sufrimiento", pero da "más alegría" saber que está "extendiendo el Reino de Dios".

Con el proyecto 'Kredita Na Bo' (Cree en ti), las adoratrices ayudan a las mujeres a salir de esta situación. "Desde la pandemia, empezamos a visitar las casas de las chicas y nos encontramos a muchas adolescentes de 12 a 15 años, con sus bebés, que ya estaban ejerciendo", ha explicado García en un vídeo de agradecimiento, ya que por compromisos con la misión no ha podido recoger el premio personalmente.

Según ha desgranado, las adoratrices también ofrecen sensibilización en todas las áreas, organizan marchas y acompañan el nacimiento de nuevas comunidades cristianas. "En la misión hay momentos de soledad, sufrimiento y choque de culturas, pero satisface más la alegría de saber que estás extendiendo el Reino", ha insistido.

Por otra parte, el premio 'Beato Paolo Manna' ha sido para Radio María por acercar, en sus 25 años de emisión en España, el testimonio de los misioneros a millones de hogares.

Su director, Luis Fernando de Prada, ha sido el encargado de recoger el premio y ha reconocido que "es humanamente incomprensible" que nacidos "de una antena parroquial" hoy emitan "en cinco continentes" y lleguen "a 1.000 diócesis". "A todo lo que me pide OMP digo que sí, hay una sintonía total y absoluta", ha subrayado.

Los premiados han recibido un galardón con la figura de un cangrejo que porta una cruz, en una alusión a una anécdota de San Francisco Javier, patrón de las misiones, según la cual, lanzó su crucifijo desde una barca al mar para aplacar una tormenta y al día siguiente, en la playa, un cangrejo lo sacó del mar con sus pinzas. Es una imagen que representa la confianza y tenacidad de los misioneros, según explican desde OMP.

Estos premios han sido la antesala de la Jornada del Domund, que se celebra este domingo para rezar por los misioneros y para pedir apoyo económico para el trabajo que la Iglesia hace en las misiones. Gracias a lo que se recauda en esta Jornada en todo el mundo, el Papa puede apoyar a 1.126 territorios de misión, en sus gastos del día a día y en las necesidades puntales que surgen (construcciones, vehículos, traducciones). Según recuerda OMP, este domingo se realizarán colectas en todas las parroquias, y se podrán realizar aportaciones también a través de la página web www.domund.es o a través de Bizum.