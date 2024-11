Los obispos españoles apuestan por avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en la Iglesia

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española, desde el área de la discapacidad, ha preparado diversos recursos con el fin de avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y en la Iglesia, en el marco del Día Internacional de las Personas con discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, según ha informado la CEE.

"La discapacidad nos acompaña a todos. ¿Quién es capaz de decir que él no tiene ninguna discapacidad? Aceptar nuestras limitaciones y luchar con ellas para seguir adelante en nuestra existencia ya es una actitud que manifiesta que la esperanza anida en nuestro corazón", han subrayado los obispos en su mensaje con motivo de esta jornada que este año se celebra bajo el lema 'Todos juntos regalamos esperanza'.

Según señalan los obispos en el texto, publicado este lunes, "dar la mano a quien la necesita, hablarle con signos o con el tacto a quien no puede oír, quitar barreras arquitectónicas para que todos podamos transitar, explicarle lo que hay a quien no ve, hablar despacio y comentar con un lenguaje sencillo a quien tiene un ritmo diferente de comprensión, no preguntarle si me conoce a aquella persona que va perdiendo la memoria poco a poco" son signos que "transparentan" el deseo de "dar esperanza".

En este sentido, los prelados animan a "caminar juntos", cada uno con sus "capacidades ¡que son muchas!" y con sus "discapacidades". "Y si este nuestro caminar lo hacemos con esperanza, no solo haremos nuestro camino con el gozo de la fe, sino que regalaremos esta virtud tan necesaria en nuestro mundo. Nuestra sociedad tiene necesidad de testigos de esperanza", han subrayado.

Los obispos han manifestado que "las personas con discapacidad ofrecen su testimonio de lucha esperanzada" y, aunque reconocen que "la fe en Cristo no es solución a los problemas", afirman que "sí que es luz para dar sentido a lo que el mundo ve como oscuridad".

En este contexto, esta campaña "quiere ser un canto a la esperanza, un aliento fresco que permita descubrir" que todos son "un regalo de esperanza para los demás", según señalan desde el área de la discapacidad de la CEE.

Esta afirmación se puede escuchar en el canto que el grupo Hakuna ha compuesto para la celebración de este día de la discapacidad, con el título 'Todos somos un regalo para los demás'. Además, desde la CEE han preparado un vídeo en el que participan personas del Hogar de Santa Teresa en Madrid, de los centros de Nuestra Señora de la Luz y La Providencia en Badajoz y de otras familias particulares.