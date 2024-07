Obispos votan el martes su plan de reparación a víctimas de abusos de casos prescritos, que incluye indemnizaciones

El portavoz de los obispos sobre las monjas de Belorado: "Declararse en cisma es muy lamentable"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha convocado para el próximo martes 9 de julio una Asamblea Plenaria Extraordinaria para someter a votación de los obispos el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA).

El portavoz y secretario general de la CEE, César García Magán, ha explicado que es un plan para aquellas víctimas cuyos casos han prescrito o el abusador ha fallecido, que no pueden ser juzgados por la vía civil, penal o canónica, y ha garantizado que habrá reparación económica.

"Habrá, por supuesto, reparación económica a las víctimas que así lo soliciten. Está previsto", ha enfatizado, sin especificar cómo va a financiar la Iglesia católica española este plan, que comportará una reparación integral que "implicará una personalización de la misma y un acompañamiento técnico, psicológico, médico y también espiritual".

Magán tampoco ha especificado los pormenores del mismo, a la espera de ver si se aprueba en la Asamblea plenaria, lo que requerirá como mínimo mayoría de dos tercios, aunque ha avanzado que el mismo establece los criterios para determinar qué se considera una víctima. Igualmente, ha descartado que se fije una cifra de víctimas, y tampoco ha despejado si participarán o no en el fondo estatal planteado por el Gobierno para indemnizarlas, aunque sí ha precisado que el Ejecutivo ha sido informado de este plan a través de la comisión bipartita en la que participan el Gobierno y los oibspos.

Así, la 267º reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, celebrada los días 2 y 3 de julio, ha estudiado el plan PRIVA, en cuyo diálogo ha participado, junto a los obispos, el secretario general de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Miguel Zamora, con incorporaciones al texto que se someterá el próximo martes a votación con el fin de que todos los obispos conozcan el texto definitivo y, si procede, den su aprobación.

El PRIVA ha sido elaborado por el Servicio de Asesoramiento de las Oficinas para la protección de menores, y ha ido incorporando las observaciones de los obispos en sus distintas reuniones; las ideas recogidas en el Mensaje al Pueblo de Dios 'Enviados a acoger, sanar y reconstruir' (Plenaria noviembre 2023); las indicaciones del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos; del órgano de Compliance de la CEE; y de la CONFER. En cualquier caso, García Magán también ha señalado que recoge indicaciones del informe del Defensor del Pueblo, y que se han producido reuniones con las víctimas, algunas de las cuales han trascendido y otras no.

El Plan está orientado a la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, principalmente en los que ha fallecido el victimario o el caso ha prescrito, para ofrecer una reparación adecuada que responda a la demanda que cada caso particular requiere.

LOS ENCUENTROS CON LAS VÍCTIMAS "SIEMPRE VAN A SER DISCRETOS"

Al ser preguntado sobre si las víctimas de abusos asistirán a la Asamblea Plenaria Extraordinaria del próximo martes, García Magán ha explicado que "en esta casa siempre esos encuentros van a ser discretos".

"Por nuestra parte nunca vamos a decir lo que las víctimas han dicho aquí. La presencia en la plenaria de víctimas y de asociaciones seguimos ese mismo criterio, es decir, que no vamos a anunciar si hay o no hay o si han dicho o no han dicho", ha asegurado.

Sobre la terna de consiliarios de la Asociación Católica de Propagandistas (ACDP), García Magán ha recalcado que la terna se ha presentado en la Plenaria, se ha estudiado y ya comunicarán a la ACDP la decisión. "No hemos tenido tiempo de decírselo a ellos, pero si se hubiera nombrado hubiera salido en el elenco", ha matizado.

También ha abordado la situación de las monjas clarisas de Belorado que decidieron dejar la Iglesia Católica, aunque ha afirmado que, oficialmente, no se ha hablado sobre el tema durante la Comisión Permanente pero sí "en las comidas, en los intervalos". "Sobre todo le hemos preguntado al Arzobispo de Burgos", ha aseverado.

Para el portavoz de los obispos, se trata de un tema "doloroso, muy lamentable", porque, en su opinión "romper la comunión eclesial y declararse en cisma es muy lamentable".

"Es incomprensible todo lo que ha ocurrido, no solamente con las religiosas clarisas, sino con los personajes que han estado en torno al ámbito de Belorado. La Archidiócises de Burgos está actuando con claridad, caridad y mucha paciencia", ha defendido.

El secretario general de la CEE ha comentado que la pertenencia a la Iglesia "no se le puede imponer a nadie" y ha lamentado que algunos miembros de un monasterio religioso hayan roto la comunión con la Iglesia.

CRITERIOS PARA LA REFORMA DE LOS SEMINARIOS EN ESPAÑA

El presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, Jesús Vidal, ha llevado a la reunión de la Permanente el borrador del Plan de aplicación de los criterios para la reforma de los seminarios en España.

La base del borrador es el documento 'Algunos criterios para la actualización de la formación sacerdotal inicial en los seminarios mayores de las iglesias particulares que conforman la Conferencia Episcopal Española', que recibieron los obispos españoles en su encuentro del pasado 28 de noviembre, con el Papa y el Dicasterio para el Clero.

Los miembros de la Comisión Permanente han valorado el documento, que será estudiado en la próxima Asamblea Plenaria de noviembre, y han realizado sus aportaciones.

Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Francisco Conesa, ha propuesto la redacción de una declaración con ocasión del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, como una invitación a renovar la fe de Nicea. Esta declaración se realizaría en el ámbito de una celebración ecuménica basada en el credo, coordinada con la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso.

Además, ha compartido una reflexión sobre el papel de la CEE en el proceso de discernimiento de fenómenos sobrenaturales y apariciones a la luz del documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe titulado 'Normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales', a fin de determinar cuál sería el organismo competente de la institución para intervenir en dichos casos.

La Permanente también ha dado su visto bueno al calendario de los órganos de la CEE para el año 2025: los ejercicios espirituales de los obispos serán del 12 al 18 de enero; las Asambleas Plenarias, del 31 de marzo al 4 de abril y del 17 al 21 de noviembre; la Comisión Permanente se reunirá los días 25 y 26 de febrero, 17 y 18 de junio, y 30 de septiembre y 1 de octubre.