ONG europeas piden en Bruselas el fin de las ayudas de la PAC a la cría de animales destinados a la tauromaquia

Archivo - El rejoneador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza, durante su faena en la plaza de toros de Pamplona en las fiestas de San Fermín a 6 de julio de 2025, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones de España, Portugal, Francia y Países Bajos han pedido este miércoles a los eurodiputados en Bruselas el fin de las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) a la cría de animales destinados a la tauromaquia. Lo han hecho en una reunión organizada por el eurodiputado Niels Fuglsang, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, y CAS International, en la que también han participado Anima Naturalis, ANIMAL, Animal Guardians y CRAC Europe.

"Estamos pidiendo es para la nueva PAC --que se está tramitando ahora los posibles enmiendas-- pues se presenten las condicionalidades y las medidas necesarias para que no termine yendo el dinero de los impuestos de los europeos a ganaderías de Lidia", ha explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de Animal Guardians, Marta Esteban, una de las promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'No es mi cultura'.

Esteban ha hecho hincapié en que la PAC se puso en marcha para proporcionar "alimentos de calidad" a los europeos, mientras que**, según ha señalado, la aportación de las ganaderías de lidia es reducida y "sólamente proporciona el 1% de la carne de toda la industria de la carne en España". Además, ha criticado que reciban dinero "por temas de medioambiente y decir que mantienen la deshesa, etc., cuando se ha demostrado que hay otros animales que son mucho más efectivos en ese sentido".

"Otra cosa importante es que se da para el desarrollo rural, pero según las propias fuentes taurinas, la media salarial de una ganadería de lidia no llega a los 6.000 euros. Entonces, realmente es que no tiene ningún sentido que se esté destinando dinero (de la PAC) a las ganaderías de Lidia cuando el fin principal es llevar animales a espectáculos taurinos", ha criticado.

Por ello, la organización está trabajando en distintas enmiendas que presentará a los partidos políticos europeos.