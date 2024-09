PACMA responde a Rebordinos que su crítica al documental de Serra se basa en la sinopsis del propio director

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), Yolanda Morales, ha respondido al director del Festival de San Sebastian, José Luis Rebordinos, y ha puntualizado que su crítica al documental de Albert Serra, 'Tardes de soledad', donde se sigue al torero Roca Rey, se basa en la sinopsis que ofreció el propio director a través de su página web.

"Nosotros hicimos una crítica por la sinopsis que el propio director de la película, Albert Serra, hizo en su página web, y él habla de la romantización de la tauromaquia, o sea, desde el punto de vista artístico y de la belleza", ha indicado la portavoz en declaraciones a Europa Press.

A su vez, Morales ha recalcado que la crítica de la formación "no es un ataque al arte y que mantienen el mismo argumento que llevan defendiendo desde el principio, que "no se puede sacar belleza de algo que es una barbaridad y mucho menos convertirlo en arte". "Por hacerte una comparación, si hacemos un documental sobre la violencia de género, estamos haciendo una narrativa sobre un problema objetivo, pero en este caso no nos podríamos, digamos, o no sería, mejor dicho, adecuado regocijarnos en cómo el maltratador le revienta la cara a la víctima a puñetazos", ha explicado.

Esta semana el Partido Animalista PACMA ha solicitado al Festival la retirada de la proyección porque "humaniza una práctica violenta". En una entrevista con Europa Press, Rebordinos ha pedido este viernes a la formación ver la película y luego opinar al respecto.

"PACMA no ha visto una película que es una aproximación artística al mundo de los toros. Sin embargo, sin verla pide que se censure. ¿Qué está pasando en esta sociedad?, ¿qué está pasando?. La gente pide la cancelación sin conocer el tema. Y aunque lo conozcas, es que usted puede no estar de acuerdo con el punto de vista de esa película, pero quien lo va a ver son espectadores adultos, no se van a volver carniceros y asesinos de animales. Oigan, señores de PACMA, vean la película y luego opinen", ha afirmado en una entrevista con Europa Press, unas horas antes de la gala de Inauguración de esta 72 edición.