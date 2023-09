El Papa avisa de los empresarios que usan a sus empleados como "repuestos" y lavan su conciencia con obras benéficas

ROMA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha arremetido contra los empresarios que utilizan a sus empleados como "repuestos", que no se preocupan por su seguridad, y después "lavan su conciencia" invirtiendo en obras benéficas.

"Están muy extendidas formas que van en la dirección opuesta y que en una palabra se pueden llamar 'carewashing' (lavado de conciencia). Sucede cuando los empresarios o los legisladores, en lugar de invertir en seguridad, prefieren lavar su conciencia con alguna obra caritativa. Es feo. Así, anteponen su imagen pública a todo lo demás, convirtiéndose en benefactores en la cultura o el deporte, en las buenas obras poniendo a disposición obras de arte o edificios de culto", ha señalado el Pontífice.

Así lo ha expresado Francisco este lunes durante su reunión con la Asociación Nacional de Trabajadores Mutilados e Inválidos (ANMIL), para agradecerles su trabajo por su labor de protección y representación de las víctimas de accidentes de trabajo, de las viudas y de los huérfanos.

El Papa ha lamentado que "todavía ocurren demasiadas muertes y desgracias" en el trabajo y ha recordado a los cinco trabajadores que fueron arrollados por un tren en las afueras de Turín (Italia) el pasado mes de agosto.

UN BOLETÍN DE GUERRA

"Lamentablemente, las tragedias y los dramas en el lugar de trabajo no cesan, a pesar de la tecnología que tenemos a nuestra disposición para promover lugares y tiempos seguros. A veces parece que estemos escuchando un boletín de guerra", ha señalado.

Esto sucede, según ha advertido, cuando el trabajo "se deshumaniza" y "se convierte en una carrera exasperada por el lucro", cuando "el objetivo ya no es el hombre, sino la productividad, y el hombre se convierte en una máquina de producción".

"Somos seres humanos y no máquinas, personas únicas y no repuestos. Y muchas veces algunos operadores son tratados como repuestos", ha lamentado, añadiendo que "no se puede pedir demasiadas horas de trabajo" ni considerar "gastos inútiles" los aspectos de seguridad, en nombre de "mayores beneficios".

Por ello, ha insistido en la importancia de "garantizar la seguridad" en el trabajo y ha agradecido a la asociación sus iniciativas para mejorar la legislación civil en materia de accidentes de trabajo y la reinserción profesional de las personas con discapacidad.