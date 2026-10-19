El Papa celebrará el miércoles audiencia general en San Pedro, aunque no se ha confirmado paseo en papamóvil

El Papa León XIV durante el rezo del Ángelus el 18 de octubre de 2026. - VATICAN MEDIA

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

León XIV continuará su recuperación en el Vaticano tras recibir el alta médica el pasado sábado en el Hospital Gemelli de Roma donde fue intervenido de un cáncer de pulmón. El Papa tiene previsto celebrar el miércoles la correspondiente audiencia general en la plaza de San Pedro, aunque no está confirmado que realice el habitual recorrido en papamóvil, según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Lo que no tiene previsto el Pontífice es viajar a su residencia en Castel Gandolfo, donde, desde el inicio de su Pontificado acude cada lunes hasta el martes por la noche para un periodo de 24 horas de trabajo y descanso.

Por el momento, León XIV permanecerá en el Vaticano para continuar su recuperación, que, según declaró a los medios vaticanos el cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, podría durar unos diez días. Pese a estar en pleno proceso de recuperación, León XIV ya participó este pasado domingo en el Ángelus.

Tampoco hay planes hasta ahora para la visita prevista para el 27 de octubre a Asís, donde el Papa tiene previsto concluir el evento 'Paz desarmada y desarmadora', organizado por la Comunidad de Sant'Egidio para conmemorar el 40 aniversario del evento conocido como 'El espíritu de Asís' con Juan Pablo II.