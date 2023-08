El Papa da una pincelada verde en el mural de Scholas en Cascais: "Es una capilla sixtina pintada por ustedes"

CASCAIS, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha dado este jueves una pincelada de color verde en un mural de 3 kilómetros en el que han trabajado los jóvenes de Scholas Occurrentes --el proyecto educativo impulsado por el Papa--, en Cascais (Portugal) y en el que han participado todo tipo de personas de todas las nacionalidades, mayores y jóvenes, creyentes y no creyentes, reclusos, personas con discapacidad, refugiados o personas sin hogar, entre otros.

"Como me decía (José María) Del Corral, es una capilla sixtina pintada por ustedes", ha destacado el Papa Francisco, este jueves durante su visita a Cascais, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), para dar el último toque al mural 'La vida entre mundos', un proyecto que nació de la sede de Scholas, donde jóvenes de diferentes países se reunían para compartir sus problemas y sus sueños. En total, más de 2.000 personas han participado en la obra.

Según ha indicado el Pontífice, Scholas pone a los jóvenes "en marcha", les hace "respetar al otro, escuchar al otro", les "muestra el camino hacia adelante". "Scholas es un encuentro caminando. Todos. Del país que seas, de la religión que seas. Es mirar adelante y caminar juntos, y eso es constructivo, como los tres kilómetros y medio de mural que ustedes han hecho para llegar acá", ha destacado Bergoglio.

Durante el encuentro, en el que Francisco, se encontraba acompañado por el director mundial de Scholas Ocurrentes, José María del Corral, el Papa ha escuchado las historias y reflexiones de varios jóvenes que han participado en el mural.

Preguntado por uno de los chicos, el Pontífice ha recordado el origen de la palabra 'crisis' que viene de cuando se cosechaba el trigo y "se pasaba por una zaranda, se cribaba". En este sentido, ha puntualizado que las crisis que atraviesan las personas, "te hacen cribar".

"Una vida sin crisis es una vida aséptica. ¿A vos te gusta tomar agua? Si yo te doy agua destilada, vas a decir que es un asco. El agua destilada es un agua sin crisis. Una vida sin crisis es como el agua destilada. No tiene sabor a nada. No sirve para nada sino para guardarla en el ropero y cerrar la puerta. Las crisis hay que asumirlas y resolverlas, porque quedarse en la crisis tampoco es bueno, porque es un suicidio continuo", ha advertido.

Durante la charla informal, y en respuesta a otra de las jóvenes, Bergoglio ha propuesto hacer "del caos un cosmos", de algo que "no tiene sentido, de lo desordenado, lo caótico", hacer "algo con sentido".

Así, ha recordado el relato de la creación, "un relato mítico" que, según ha puntualizado, "se escribió mucho después de que el pueblo judío tuvo la experiencia de su liberación", y que cuenta "cómo Dios del caos un día hace la luz".

El Papa ha explicado a los chicos y chicas que en la vida sucede lo mismo pues "hay momentos de crisis, que son caóticos" pero ha añadido que estos momentos son importantes para poder entender el mundo.

Francisco también ha contado a los jóvenes la historia del buen samaritano y les ha advertido de que "ninguno está eximido" de serlo. Así, les ha lanzado varias preguntas para que reflexionen: "¿Cuántas veces se prefiere la pureza ritual a la cercanía humana? ¿Qué cosas a mí me hacen sentir compasión? ¿O vos tenés un corazón tan seco que ya no tiene compasión?". "A veces en la vida hay que ensuciarse las manos para no ensuciar el corazón", ha zanjado.

Tras el diálogo, el Pontífice se ha levantado para dar una pincelada al mural, con un pincel que ha mojado en pintura de color verde y con el que ha trazado una especie de circunferencia. Del Corral ha explicado que este pincel es "un arma para la paz". Además, el Papa ha asistido a la plantación de un olivo de la paz.

Scholas Occurrentes es un Movimiento Educativo Internacional de Derecho Pontificio, creado por decreto de Su Santidad el Papa Francisco, presente en los cinco continentes y que integra a más de medio millón de escuelas y redes educativas. Su misión es responder a la llamada del Papa de crear una cultura del encuentro.