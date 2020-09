El Papa invita a hacer información de cercanía para "reconocer lo esencial" y comprender el mundo

ROMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha instado a buscar historias personales y a hacer información de cercanía para "reconocer lo esencial" y comprender verdaderamente el significado de las cosas.

"No conocemos la verdad si no la experimentamos, si no encontramos a las personas, si no participamos en sus alegrías y en sus penas", ha señalado la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado que revela el lema del mensaje del pontífice para la 55ª Jornada Mundial de las Comunicaciones, que se celebrará el próximo 16 de mayo 2021.

En la nota de prensa que adelanta el contenido se expone que el título elegido 'Ven y lo verás' se refiere a las palabras del apóstol Felipe que son centrales en el Evangelio. "El anuncio cristiano antes que de palabras, está hecho de miradas, testimonios, experiencias, encuentros, cercanía. En una palabra, de vida", ha manifestado el Vaticano.

En el comunicado de prensa también se reconoce que se está viviendo un tiempo que si bien "obliga a la distancia social a causa de la pandemia", se hace necesaria la comunicación para hacer posible "la cercanía necesaria para reconocer lo esencial y comprender verdaderamente el significado de las cosas".

El Vaticano ha concluido: "El viejo dicho 'Dios te encuentra donde estás' puede ser una guía para los que trabajan en los medios de información o en la comunicación en la Iglesia".