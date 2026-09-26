El Papa León XIV pide en Lourdes para Francia "el don de la concordia fraternal" y rechazar la guerra

26 September 2026, France, Paris: Pope Leo XIV drives through the pilgrimage site of Lourdes in his popemobile, before his Mass celebration at the Place de la Concorde. Photo: Christoph Sator/dpa - Christoph Sator/dpa

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha llegado este sábado por la tarde al santuario de Lourdes (Francia) en calidad de "peregrino entre los peregrinos", en el marco de su viaje apostólico al país galo.

A su llegada a la gruta de las apariciones, el Santo Padre ha elevado una oración a la Virgen en la que ha pedido para el país anfitrión "el don de la concordia fraternal" y ha instado a las autoridades a promover la paz en el mundo "rechazando para siempre la lógica de la guerra".

A continuación, tras trasladarse en vehículo y saludar al alcalde de la localidad, Thierry Lavit, el Santo Padre ha inaugurado una estatua y ha firmado en el libro de honor desde un puente sobre el río Gave, rebautizado como 'Puente León XIV', mientras un coro entonaba cantos pirenaicos.

Posteriormente, el Papa se ha desplazado en papamóvil hacia el santuario entre los vítores y cánticos de miles de fieles.

Ya en la gruta de Massabielle, donde Bernadette Soubirous presenció las apariciones en 1858, León XIV se ha arrodillado en silencio antes de tocar la pared de la roca y beber agua del manantial.

PETICIÓN DE "LÍDERES SABIOS Y GENEROSOS"

Durante su intervención, el Sumo Pontífice ha pronunciado una oración dedicada a Nuestra Señora de Lourdes: "Oh, Nuestra Señora de Lourdes, la Inmaculada Concepción, en este lugar bendito donde hablaste con tanta dulzura y ternura a santa Bernadette, humilde hija de Francia, para entregar al mundo un luminoso mensaje de oración, conversión y esperanza, acudimos a ti con confianza".

En su plegaria por el pueblo francés, el Santo Padre ha rogado para que la sociedad reciba "el don de la concordia fraternal" y "construya una sociedad armoniosa, desterrando toda violencia y todo odio, permitiendo a cada uno trabajar, formar una familia y vivir plenamente su vida hasta el final con tranquilidad y serenidad".

En este sentido, ha reclamado que "los más desdichados y los más pobres cuenten siempre con apoyo" y ha pedido a la Virgen que consiga para el país "líderes sabios y generosos, dispuestos al sacrificio, capaces de afrontar los retos y deseosos de servir al bien común".

Asimismo, el Pontífice se ha dirigido a las autoridades para que mantengan a la nación "en paz en el concierto de las naciones" y hagan oír su voz para promover "la defensa de los derechos humanos fundamentales, así como la paz en el mundo, rechazando para siempre la lógica de la guerra".

Finalmente, León XIV ha hecho extensiva su rogativa para que se renueve "la fe y el fervor de las familias cristianas" y se ha acordado de las plegarias de quienes acuden al santuario desde todo el mundo, en particular "las de las personas enfermas y que sufren, así como las de todos aquellos que las acompañan, que han venido a buscar fuerza y sanación".

El acto ha concluido con la entrega de la tradicional rosa de oro como ofrenda pontificia a la Virgen María.

La agenda de León XIV continuará este domingo en el santuario pirenaico con la celebración de la Santa Misa y su participación en la procesión de las antorchas.