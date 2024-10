Plataforma Trans denuncia en instituciones europeas la "inacción" del Gobierno de España "ante el aumento de LGTBIfobia"

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Plataforma Trans ha denunciado en instituciones europeas la "inacción" del Gobierno de España "ante el aumento de la LGTBIfobia".

Con motivo del Octubre Trans, una delegación de quince activistas de la Federación Plataforma Trans de diferentes territorios de España, por invitación de Podemos, se han trasladado a Bruselas, donde han mantenido diferentes encuentros "para exponer el grave aumento de delitos de odio por LGTBIfobia, destacando que las que más violencia sufren son las personas trans". Además, han denunciado la "inacción" del Gobierno, así como de la Fiscalía de Sala contra la Discriminación y Delitos de Odio.

En este sentido, la plataforma ha señalado que, según informes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los últimos cinco años, han tenido lugar 57.000 denuncias de personas LGTBI por delito de odio, de las que han apuntado que solo se han dictado 29 sentencias condenatorias.

"La falta de sentencias condenatorias por delito de odio, la impunidad con la que circulan los discursos de odio en redes sociales, así como, el escaso número de personas que se atreven a denunciar, nos habla de la poca confianza de las personas LGTBI en la justicia", ha recalcado.

Igualmente, ha expuesto que esta situación se la han trasladado al Grupo de la Izquierda Europea (The Left), así como a la presidenta del Intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo, Kim Van Sparrentak, y a representantes de ILGA-Europe.

También ha explicado que han mantenido un encuentro con integrantes de la Comisión de Justicia de la Comisión Europea responsables del seguimiento de la Estrategia de Igualdad LGTBIQ 2020-2025.

Asimismo, ha avanzado que, en los próximos días, enviará una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, "para que exprese su compromiso con los derechos trans en Europa".

"Sin igualdad, no hay democracia y no puede haber justicia si no se respetan los derechos humanos de las personas LGTBI", ha asegurado la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

Cambrollé también ha añadido que "es hora de que los derechos humanos en Europa dejen de ser una recomendación y pasen a ser de obligado cumplimiento para los Estados miembro ante el auge de la ultraderecha y los discursos del movimiento 'TERF'. "Las instituciones europeas deben ser garantes de las libertades de la ciudadanía y proteger la diversidad", ha concluido.