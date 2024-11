Grupos de la izquierda registran en el Congreso la ley de memoria trans que contempla pensión para el colectivo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Grupos de la izquierda (Podemos, Sumar, ERC, EH Bildu, Junts y el BNG) han registrado este martes en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de memoria trans, que contempla una pensión para el colectivo.

En concreto, la proposición, impulsada por Plataforma Trans, contempla una pensión de "idéntica cuantía" a la de la Seguridad Social para pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares. "Dicha prestación será compatible con cualquier prestación no contributiva que perciba la persona destinataria, siendo excluidos estos ingresos a los efectos de computar el volumen de ingresos para determinar el derecho o no a dicha prestación no contributiva", destaca.

Además, indica que las solicitudes de los interesados deben cursarse en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente norma y apunta que el plazo máximo para la resolución del procedimiento es de 12 meses, "entendiéndose estimada la petición en caso de haber transcurrido el citado plazo sin haberse dictado resolución expresa".

También pide la reparación de las personas trans y LGTBI víctimas de la dictafura, "que sufrieron privación de libertad, destierro, torturas, maltrato psiquiátrico y la negación del acceso en igualdad de oportunidades a derechos fundamentales".

La presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha señalado en declaraciones a los medios tras registrar la proposición que se trata del "primer paso" para "el reconocimiento efectivo por parte del Estado de las personas que por orientacion, identidad y/o expresión de género, sufrieron persecución y fueron expulsadas a los márgenes de la sociedad".

Asimismo, Cambrollé ha destacado que es "una deuda pendiente que el Estado y la democracia tiene que saldar de manera urgente, porque cada vez quedan menos vivas". Además, ha pedido a los grupos parlamentarios que no han firmado el registro de la ley que apoyen el trámite y "vuelvan a situar a España a la vanguardia en derechos LGTBIQ".