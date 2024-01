El pleno de Pamplona condena el terrorismo de ETA con la abstención de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin

PAMPLONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este jueves dos declaraciones, una presentada por UPN y otra por el PPN, para condenar el terrorismo de ETA. Los dos textos han contado con la abstención de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, grupos que conforman el Gobierno municipal tras la moción de censura que desbancó a UPN. Por su parte, PSN ha respaldado las dos declaraciones.

El texto de UPN condena el terrorismo de ETA, así como las agresiones e insultos de la calle Curia durante los Sanfermines, la celebración de actos de exaltación del terrorismo o los homenajes a presos. Además, condena expresamente el asesinato de Tomás Caballero, concejal y portavoz de UPN asesinado por la banda terrorista en 1998.

Por su parte, el texto del PP condena todos los atentados cometidos por la banda terrorista ETA, recuerda a todas las víctimas del terrorismo y exige a ETA y a su entorno "el esclarecimiento de todos los crímenes que aún quedan sin resolver y la petición de un perdón sincero y sin fisuras a las víctimas del terrorismo y sus familias".

La concejal de UPN María Caballero ha explicado que su grupo ha presentado esta declaración "porque desde que el Partido Socialista firmó -con EH Bildu- la moción de censura en este Ayuntamiento, está justificándola por un cambio de postura, dice, de Bildu frente al terrorismo de ETA".

María Caballero, hija de Tomás Caballero, ha explicado que con esta declaración buscan que haya "claridad y transparencia en un tema crucial y nadie se lleve a engaño". "Volvemos a dar a EH Bildu la oportunidad de que condene sin ambajes el terrorismo de ETA, y volvemos a dar al señor Abaurrea -actualmente concejal de EH Bildu y edil de HB cuando ETA asesinó a Caballero- una oportunidad concreta y expresamente para que condene lo que no condenó en 1998 y después, el asesinato de su compañero Tomás Caballero", ha asegurado.

Por su parte, la concejal del PPN Carmen Alba ha afirmado que "dar el Gobierno de Pamplona o de cualquier otra ciudad de España a EH Bildu supone respaldar los fines y los medios utilizados por la banda terrorista y su entorno durante décadas, y supone una traición a las víctimas del terrorismo, a sus familias y a nuestro propio sistema democrático".

Alba ha asegurado que "muchos ciudadanos de toda España nos piden a los representantes políticos de los partidos constitucionalistas que no blanqueemos a EH Bildu ni al entorno de ETA y nos piden que hagamos lo posible dentro del marco establecido en nuestro Estado de Derecho para impedir el gobierno de EH Bildu en cualquier municipio español". "El Partido Socialista, sin embargo, ahora ha dado sus votos a EH Bildu para que ostente la Alcaldía de Pamplona", ha censurado.

La concejal de EH Bildu Garbiñe Bueno ha señalado que "los tiempos de la confrontación y el enfrentamiento deben quedar atrás, nuestra prioridad va a ser construir una nueva realidad de convivencia en los parámetros expresados en el acuerdo con el PSN como en los acuerdos de Gobierno".

Bueno ha defendido que "esta debe ser la legislatura que convierta a Pamplona en la ciudad de la convivencia e iniciativas como las que hoy llegan aquí redundan más en esa dinámica de confrontación que en la de superación y la convivencia, por eso vamos a abstenernos".

La portavoz del PSN, Marina Curiel, ha afirmado que "por desgracia el año empieza como terminó, con la utilización de las víctimas de ETA por parte de las derechas". "Basta ya. El Partido Socialista apoya con claridad y rotundidad condenar el terrorismo de ETA y siempre lo ha hecho. Por supuesto vamos a apoyar estas dos declaraciones. Condena, sí. Utilización No. La gente está muy cansada de la utilización, cansada de que se use el comodín de ETA, de que se use siempre el mismo discurso. Espera que los políticos demos la talla y trabajemos para Pamplona y para construir ciudad", ha asegurado.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha señalado que "doce años han transcurrido ya desde la desaparición de la violencia injusta e ilegítima de ETA de nuestra sociedad y de nuestras vidas y en Geroa Bai nos alegramos por ello". "Nosotros lamentamos que tardara tanto en desaparecer porque ETA sólo generó muerte, dolor y mucho sufrimiento. Lamentamos no sólo su tardanza en desaparecer, lamentamos también su creación. No por decirlo más veces, se está más a favor o más en contra", ha destacado, señalando que su formación se abstiene porque las mociones de UPN y PP no están encaminadas a "deslegitimar el uso de la violencia, sino que lo único que pretenden es generar división entre supuestos buenos y supuestos malos".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón, ha expresado su "condena del terrorismo de ETA y en particular del asesinato de Tomás Caballero", y ha rechazado igualmente "todo tipo de violencia, insulto y vulneración de derechos humanos". A continuación, ha señalado que "afortunadamente hace unos cuantos años que no hay ningún grupo violento ni terrorista extorsionando ni asesinando en nuestra tierra". "Lo que toca precisamente en un momento en el que no hay violencia es mejorar la convivencia y seguir reconociendo y reparando a las víctimas del terrorismo. Deberíamos centrarnos en ver qué elementos nos unen y qué elementos suponen afrentas para las víctimas de tal forma que entre todos y todas vayamos mejorando la convivencia", ha defendido.