El PP ve una "vergüenza" que Irene Montero no dimita tras la ley solo sí es sí y pide al Congreso revisar la norma

Los socios de Gobierno tachan a los 'populares' de oportunistas y Vox no participa en el debate

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha calificado de "vergüenza", este martes en el Pleno del Congreso, que la ministra de Igualdad, Irene Montero, "siga sentada en el Consejo de Ministros" tras las rebajas de penas que se han producido tras la entrada en vigor de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley 'solo sí es sí', y ha llamado a los grupos del Congreso a apoyarle en un petición de revisión de esta norma.

El principal partido de la oposición, a través de su diputada Rosa Romero, ha defendido ante la Cámara baja un proposición no de ley por la que insta al Ejecutivo a revisar la Ley 'solo sí es sí' que, a su juicio, es "un insulto a las víctimas", tras conocerse "más de 40 casos" en los que los violadores han visto rebajadas sus penas y que en hasta "diez" casos estos "han sido puestos en libertad".

Romero ha apuntado que se advirtió al Gobierno de esta posibilidad desde el CGPJ, desde el Consejo de Estado y desde el propio PP "de forma explícita" durante el debate a la totalidad de la ley. Sin embargo, según la diputada, el Gobierno siguió adelante "desde la soberbia" con una iniciativa "ideológica" y "deficiente en el ámbito técnico-jurídico". Para la portavoz 'popular', el Ejecutivo "pensó más en el eslogan y la propaganda que en el rigor" y "no quiso escuchar a nadie".

Las consecuencias, según el PP, es la aplicación de una ley "que favorece a los agresores y a los violadores, provocando indignación y alarma social". Además, ha criticado los insultos que, "desde su atalaya", ha realizado montero contra los jueces.

"¿Por qué no rectifican y asumen su error?", se ha preguntado Romero durante su intervención, antes de instar al resto de grupos parlamentarios a apoyar su iniciativa que, según ha señalado, es también "un clamor en la sociedad". "Si no lo hacen, lo hará Alberto Núñez Feijóo en cuanto lleguemos al Gobierno", ha declarado.

PSOE Y PODEMOS DEFIENDEN LA LEY

La propuesta del PP ha sido descalificada durante el debate por los propios socios en el Gobierno, que han defendido el contenido de la Ley de 'solo sí es sí'. La secretaria de Igualdad de los socialistas, Andrea Fernández, ha señalado que, el PP, en materia de Igualdad "siempre ha manejado dos escenarios: se oponen y recurren las medidas o acaban asumiendo a rebufo las posiciones del PSOE".

La portavoz del PSOE ha señalado que las normas que avanzan en derechos de las mujeres "siempre se han convertido en grandísimos consenso sociales" frente a la postura 'popular' y ha reprochado a los representantes del principal partido de la oposición que "no sean sensibles" a las políticas que generan "mayor seguridad de las mujeres". "Solo son sensibles si huele a rentabilidad política", ha apuntado.

De forma similar ha hablado la representante de Unidas Podemos en el debate, Sofía Castañón, quien ha recordado que el mismo PP que se "autoproclama impulsor del Pacto de Estado contra la Violencia de Género" es el mismo que "lo incumple" lanzando campañas sobre este tema "culpabilizando" y "responsabilizando" a las mujeres en Galicia.

Castañón ha usado el eslogan de dicha campaña --'No debería pasar, pero pasa'-- para señalar que "hay quien ve en chicas borrachas una oportunidad para tener sexo esa noche", que "si se tiene pareja no cabe que te diga que no", que hay quien "se organizan en un chat para violar", quien "graba videos sin consentimiento y los difunden", quien "ve jolgorio en una violación grupal", quien "no ve agravante en una situación de superioridad" o quien "exige a una niña de 5 años que diga que no cuando es agredida". "Por eso la Ley del 'solo sí es sí' explicita la formación de los operadores jurídicos en perspectiva de género", ha señalado, además de recordar que la norma también incluye medidas de "educación, prevención, acompañamiento y protección" de las víctimas.

HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN Y REPARACIÓN

A estas medidas también se han referido los socios del Gobierno en el Parlamento. La portavoz de Igualdad de EH Bildu, Bel Pozueta, ha recordado que esta norma "protege a las mujeres, avanza en derechos feministas y ofrece herramientas de protección, reparación y acompañamiento para las víctimas". Su homólogo de PNV, Joseba Agirretxea, considera que el texto marca un "hito importante" en cuanto a la garantía de respuesta jurídica ante una agresión sexual. "La libertad sexual no es solo que no te agredan", ha declarado, antes de defender que las mujeres son ahora "más libres" y están "más seguras" con el "consentimiento en el centro" de la legislación.

La portavoz de Igualdad de ERC, Pilar Vallugera, ha señalado, por su parte, que la normativa "está en este punto" porque tras el caso de 'La Manada' se trasladó al legislativo "la necesidad de impedir a la judicatura que siguiera emitiendo sentencias obviamente injustas". "Y de ahí la fusión de los dos tipos delictivos", ha señalado.

La diputada independentista ha preguntado, además, al PP si creen que la situación cambiará por el hecho de un acusado esté 15 años en la cárcel o 14 y a defendido que "la gran diferencia" que esta ley supone para las víctimas es que tienen "un proceso judicial con garantías, con rehabilitación del agresor y recuperación y acompañamiento de la víctima".

POSIBILIDAD DE ARREGLO

Mientras, la representante de Junts, Pilar Calvo, ha recordado al PP que revisar ahora la norma "no sirve de nada" y, aunque ha planteado la posibilidad de incluir en una ley en tramitación la disposición transitoria que algunos consideran la solución a las revisiones de las condenas a violadores, ha recordado que hay algunos jueces la están aplicando igualmente tal y como está redactada en el Código Penal.

Finalmente, Ciudadanos, ha señalado la necesidad de que Gobierno y oposición reconozcan que esta norma tiene "una grieta", pero también ha reprochado al PP su defensa, en la iniciativa presentada, de regresar a la legislación anterior al 'solo sí es sí', cuando sí ha habido un consenso de que era necesaria una reforma. De hecho, ha recordado a los 'populares' que fueron ellos los que, tras 'La Manada' convocaron a la Comisión de Codificación para revisar los tipos delictivos.

"La posición correcta es saber reconocer toda la ley en todos sus aspectos", ha apuntado la portavoz de Igualdad de los naranjas, antes de señalar que la norma "avanza" en muchos aspectos. Vox, por su parte, no ha participado en el debate de esta proposición.