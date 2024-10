Los presentadores de Eurovisión Junior 2024: "Nuestra misión es que sea una gala divertida"

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani García, los presentadores la vigesimosegunda edición del Festival de la Canción de Eurovisión Junior, han asegurado este miércoles que su "misión es que sea una gala divertida y que se vea la esencia de los españoles".

En rueda de prensa en la sede de RTVE, que organiza el festival junto a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Ruth Lorenzo ha afirmado que el objetivo es "transmitir la esencia disfrutona de los españoles" y Marc Clotet ha contado que ya han hecho la primera lectura del guion, que tiene "muchas sorpresas", y que "es muy ilusionante estar ahí para cumplir los sueños de los niños".

"Mis compañeros son unos artistazos en todas sus facetas", ha asegurado Melani García, al tiempo que Marc Clotet ha añadido que esa relación que están "generando va a traspasar la pantalla".

Preguntada sobre cómo se están preparando, Ruth Lorenzo ha dicho que prefiere no pensarlo mucho. "Lo mío es cantar y ahí es donde yo entiendo lo que está sucediendo así que me estoy apoyando en mis compañeros, confío en el equipo que sabe muy bien lo que está haciendo, y me dejo llevar. Si tú disfrutas, el público lo disfruta contigo". Marc Clotet ha afirmado que le encantan "los nuevos retos" y que está feliz "de participar en esta aventura que no sabía la magnitud que tiene".

Los tres han alabado la candidatura española en Eurovisión Junior 2024. "Veo a Chloe DelaRosa como la esencia de Eurovisión Junior", ha indicado Melani, que ha destacado su "desparpajo, actitud y carisma". Al mismo tiempo, ha señalado que 'Como la Lola' es una canción "muy divertida con un mensaje muy bonito de homenaje a Lola Flores y que todo el público va a poder cantar al unísono".

Según la artista murciana, Chloe "tiene arte, la canción es muy divertida" y la ve "muy bien". "Lo importante es que lo disfrute de verdad porque luego pasarán los años, verá su actuación y tiene que sentir que se lo pasó bien. Que vuelva a esa actuación y que le encante", ha apostillado.

Melani García ha recordado su paso por Eurovisión Junior y su tercer puesto con 'Marte': "Quiero volver al escenario del festival y, además, me pone muy contenta que sea en España". También ha recordado cómo vive esta fecha desde pequeña. "He sido fan de Eurovisión desde que tenía 3 o 4 años. Era un gran día para pasar en familia así que, tanto como artista como eurofan, quiero que la gente lo disfrute en casa tanto como lo hacía yo", ha dicho.

Finalmente, Ruth Lorenzo ha rememorado los diez años que se cumplen desde su participación en Eurovisión con 'Dancing in the rain' y su noveno puesto. "Eurovisión me abrió las puertas para poder volver del Reino Unido, donde estaba desarrollando mi carrera. Esas puertas han sido tan grandes que estoy haciendo lo que más me gusta que es vivir de la música y hacerlo en Murcia. Es la felicidad absoluta", ha concluido.