La presidenta del Congreso y diputados de todos los grupos destacan el legado cultural de Forges tras su muerte

Actualizado 22/02/2018 11:04:42 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, y diputados de todos los grupos parlamentarios han lamentado este jueves la muerte del humorista gráfico Forges y han destacado su legado cultural y su labor como cronista de la historia política del país.

"España despierta sin el aliento de #Forges", ha lamentado Pastor a través de su cuenta personal de Twitter, en la que ha explicado también que es una de las lectoras que "disfrutaba cada día con sus viñetas". "Deja un brillante legado como humorista, editorialista gráfico, inventor de palabras y como estupendo profesional que nunca atacó a nadie para generar sonrisas", ha añadido.

España despierta sin el aliento de #Forges Me cuento entre quienes disfrutaban cada día con sus viñetas. Deja un brillante legado como humorista, editorialista gráfico, inventor de palabras y como estupendo profesional que nunca atacó a nadie para generar sonrisas pic.twitter.com/80TXcVC3jN — Ana Pastor Julian (@anapastorjulian) 22 de febrero de 2018

El portavoz del PP en la Cámara Baja, Rafael Hernando, se ha mostrado "consternado" con la noticia y ha calificado la muerte del humorista como "una gran pérdida para la crónica política". Ha lamentado no poder volver a leer más a este "referente del humor político" y "sus críticas aceradas contra los gobiernos del PP" y ha asegurado que lo va a "echar de menos".

Echaremos de menos a Forges cada día. Con su buen sentido del humor y también con sus críticas, nos hacía más felices al abrir el periódico pic.twitter.com/paW4XpRFE7 — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 22 de febrero de 2018

Preguntado por los periodistas sobre alguna anécdota con Forges, el dirigente popular ha señalado que lo llamó hace poco, precisamente, para que le dedicara una viñeta. "Pero no pude hablar con él porque se cortó la llamada en el metro", ha explicado. Aún así, se ha enorgullecido de ser "una de las personas a las que Forges ha retratado con su mordacidad".

El coordinador general de su partido, Fernando Martínez-Maillo, ha señalado que son "muchos" los españoles que han "crecido en democracia viendo en muchos medios" el trabajo del viñetista. "Fue un referente imprescindible para entender la historia política del país", ha dicho.

En la misma línea se ha manifestado el también diputado 'popular' y expresidente del Congreso, Jesús Posada, quien ha apuntado que Forges fue un "indicador para muchas generaciones de españoles de lo que ha sido el cambio en España".

"ES UN DÍA TRISTE"

Para la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, Forges ha sido un "punto de referencia esencial en la vida cultural y la vida política" y también ha lamentado la "gran pérdida" que, a su juicio, supone su fallecimiento.

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha reconocido que Forges fue un "referente" en su vida y que tenía encuadernadas algunas de sus viñetas. "Es un día muy triste, lo vamos a recordar con mucho cariño", ha declarado a su llegada al Pleno del Congreso.

El diputado de su partido, Toni Cantó, también se ha mostrado afectado por el fallecimiento del humorista gráfico al que, además conocía. "Será una sonrisa menos cada día, un puntito menos de reflexión. Siempre me despertaba alegre leyéndolo y hoy me he despertado triste", ha revelado a los periodistas.

??????

Gracias por tanto,maestro. Descansa en paz.

Muere Forges, genial dibujante de medio siglo de historia de España https://t.co/1DEnZ0gnAh — Toni Cantó (@Tonicanto1) 22 de febrero de 2018

RECORDARLE, UNA "OBLIGACIÓN PARA LOS DEMÓCRATAS"

También el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha confesado sentirse "muy tocado" tras conocer el fallecimiento de Forges y ha reconocido que no sabía que estuviera tan enfermo. A su juicio, se ha ido "uno de los mejores retratistas de la historia política de España" en unos días en los que, según ha indicado, "la libertad de expresión se persigue" en el país. Para Iglesias, "recordar a Forges es una obligación para los demócratas".

No puedo concebir que Forges deje de existir. No puedo concebir España sin sus viñetas. Nos deja un retratista sin igual de la historia política y social de España. Sit tibi terra levis. Hasta siempre maestrohttps://t.co/0Fiw5CQYAO pic.twitter.com/O3DnSW6GVU — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 22 de febrero de 2018

En nombre de IU, Alberto Garzón considera "una pérdida enorme" la muerte de Forges, de quien ha comentado que guarda muchas viñetas, unos trabajos con los que describía "muy bien" y con una crítica "muy aguda" y con "mucha lucidez" la realidad social.

Lamento mucho el fallecimiento de Forges. Nos quedamos sin sus ricas viñetas con grandes dosis de humor inteligente. Que en paz descanse. pic.twitter.com/caLz71d8I0 — Alberto Garzón (@agarzon) 22 de febrero de 2018

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha puesto en valor las "genialidades "y la "perspicacia" con la que trabajaba el viñetista, quien, a su juicio, ha dejado su "impronta" en lo que ha sido la vida política del país en los últimos años.

Goian bego Forges. Beragaz ados egonik edo ez, marka itzi eban. Hori bai, gaur gabaz Athletic’en alde jokatuko dau barriro pic.twitter.com/0tD9qq37II — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) 22 de febrero de 2018

Finalmente, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha lamentado la marcha de un ser "entrañable". "Sus viñetas era lo primero que veía, era una buena forma de empezar a leer un periódico", ha declarado, para señalar después que "el mundo será peor y más triste sin Forges".