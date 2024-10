Protección Civil y Emergencias alerta de viento, oleaje y lluvias los próximos días en el noroeste de la Península

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil y Emergencias ha alertado de viento, oleaje y lluvias durante los próximos días en el noroeste de la Península debido a la borrasca Kirk, que se desplazará rápidamente hacia el este y afectará a las proximidades del litoral gallego y del mar Cantábrico.

En concreto, un total de ocho comunidades autónomas contarán con avisos por viento, vientos costeros y lluvias, principalmente en el noroeste de la Península: Principado de Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía. Al pasar por las proximidades del litoral gallego y del mar Cantábrico, dejará un temporal atlántico con rachas fuertes de viento en buena parte de la Península.

El temporal se irá extendiendo al resto del Cantábrico durante el miércoles y las rachas fuertes de viento y las precipitaciones afectarán en mayor medida en el oeste de Galicia y el sistema Central occidental. A partir del jueves, se espera que la borrasca se aleje y que el viento disminuya al igual que las precipitaciones.

EXTREMAR LAS PRECAUCIONES AL CONDUCIR Y NO TRATAR DE SALVAR EL COCHE

Ante las próximas lluvias y tormentas, Protección Civil ha recomendado circular preferentemente por carreteras principales y autopistas si uno tiene que viajar y, si a uno le pillan las precipitaciones en el coche, que extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Además, en caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, ha pedido tener en cuenta dónde se aparcan los vehículos, que pueden ser dañados y arrastrados ante un rápido ascenso del nivel de las aguas.

A su vez, el organismo pide que, si empieza a llover de manera torrencial, no se intente salvar el coche. Por esta parte, instan a no atravesar ni con el vehículo ni a pie los tramos inundados y a localizar los puntos más altos de la zona. Si uno se encuentra en el campo, recomienda alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas e, igualmente, dirigirse a los puntos más altos de la zona. Con respecto al campo, insisten en no refugiarse bajo árboles durante una tormenta y en no alejarse de alambradas y objetos metálicos.

En lo que se refiere a las predicciones de fuertes vientos y vientos costeros, Protección Civil sugiere asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. Además, si a uno le pillan estos fenómenos conduciendo, el organismo pide extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido, y prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

En zonas marítimas, el organismo recomienda alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes. En este sentido, también a instado a evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje. "En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en las proximidades del mar. No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje", ha remarcado.