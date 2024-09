Regantes responden a Greenpeace: las restricciones de abastecimiento no son "en ningún caso" por culpa del regadío

Añaden que los regadíos usan un 20% menos de agua que hace 25 años y que la demanda que más ha aumentado ha sido la de los caudales ambientales

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), Juan Valero de Palma, ha recalcado que cuando hay una restricción de abastecimiento no es "en ningún caso" culpa del regadío y que la demanda que más ha aumentado en los últimos 25 años ha sido la de los caudales ecológicos.

"En los últimos veinticinco años todos los caudales ecológicos que se han ido aumentando en todos los planes hidrológicos, en todos los ríos, han disminuido un 16% la disponibilidad de agua para los ciudadanos", ha explicado en declaraciones a Europa Press, citando cifras de la Cátedra de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha hecho un estudio sobre los caudales ecológicos en España.

Valero se ha expresado así en respuesta al informe que Greenpeace ha presentado este lunes, titulado '¿Cuánto podremos regar? Análisis del agua disponible en una España con cambio climático'. En el texto, la organización ha considerado que el país debería reducir en un millón el número de hectáreas destinadas a regadío hasta 2040 para adaptarse a la disponibilida de agua en el futuro.

De esta manera, el presidente de los regantes ha recalcado que los abastecimientos en España están garantizados por ley y que a partir de cierto número de habitantes es necesario contar con planes de sequía que los aseguren a pesar de estar en la sequía más grave. Tal y como ha defendido, si se producen restricciones de abastecimiento es porque no tienen alternativa de suministro o porque carecen de infraestructura para llevar los recursos. Además, ha recordado que el volumen de agua disponible se calcula cada año en función de medias dado la alta irregularidad de las precipitaciones de un año para otro.

Antes de hacer "advertencias tan tremendistas", Valero ha instado al grupo ecologista a estudiar lo que ha pasado en España en los últimos años, a lo largo de los cuales los regadíos se han modernizado y se han constituido como "la única demanda" en el país que ha reducido su volumen de agua. De esta manera, ha apuntado que el regadío ha bajado su uso de agua en un 20% en los últimos años y ha señalado que el sector consumía unos 20.0000 hectómetros cúbicos de media al año (hm3) en el 2000 y que ahora está en 15.500 hm3.

En este aspecto, el presidente de FENACORE ha destacado que los datos que ofrece son del Instituto Nacional de Estadística y de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos (ESYRCE) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mientras que los de Greenpeace "no coinciden" con "ninguna" cifra oficial. Por último, ha criticado que Greenpeace afirme que hay 3.975.000 hectáreas de regadío en la actualidad en España ya que las que da Agricultura no se riegan todos los años "porque en un sitio falta agua, en otros sitios no ha habido dotación suficiente y en otros sitios los han dejado en barbecho".