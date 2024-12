Rego asegura que "los niños, niñas y niñes trans no están solos" y defiende que "su identidad no es negociable"

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que "los niños, niñas y niñes trans no están solos" y ha reprochado que "algunos han intentado callar o manipular" historias de menores trans para "alimentar los discursos del odio".

Así se ha pronunciado Rego en respuesta a una pregunta de la senadora de Más Madrid Carla Delgado, en el Pleno del Senado, sobre "qué está haciendo el Gobierno para defender la vida de las personas trans y proteger el derecho al libre desarrollo de la personalidad".

"Creo que es una muy buena oportunidad para hablar con determinación sobre historias que no deben ser invisibles, sobre vidas que algunos, algunas han intentado callar o manipular para alimentar los discursos del odio. Pero aquí estamos para decirlo claro, las niñas, los niños y niñas trans no están solos y su identidad no es negociable", ha asegurado la ministra.

Por ello, ha añadido que "es responsabilidad de este Gobierno escucharles y actuar para garantizar sus derechos" y ha afirmado el "compromiso firme" del Ministerio de Juventud e Infancia.

En este sentido, ha indicado que, desde la Dirección General de Infancia y el INJUVE trabajan "mano a mano" con las organizaciones y las propias familias "para crear espacios seguros y espacios participados, guías de acompañamiento para profesionales del sector socioeducativo" pero ha insistido en que "desgraciadamente, mientras este Gobierno avanza, otros intentan retroceder".

"Lo hemos visto en esta Cámara, donde algunos han intentado manipular el concepto de protección infantil para justificar discursos de odio. Sin embargo, no hay protección cuando se niega la identidad. No hay cuidado cuando se utiliza el miedo como herramienta política. Desde luego, en este Ministerio lo tenemos claro. Detrás de cada letra LGTBIQ+, hay una vida. Por lo tanto, ningún niña, niño, niñe, tiene que vivir con miedo o tiene que enfrentarse al odio. Que crecer siendo quien eres sea un derecho, no un acto de valentía", ha remarcado.

Por su parte, Carla Delgado ha recordado las historias de Elsa, Chloe o Violet y ha lamentado que muchas madres y padres le hacen llegar todos los días "su angustia" y el "miedo de que sus hijas, hijos e hijes, salgan a la calle por el clima de odio que se ha creado". También ha recordado el caso de Ekai o de Alan, que se quitaron la vida a los 16 y 17 años, respectivamente.

"Este país ha entrado en una total y absoluta caza de brujas para achantar, amenazar al estilo mafioso la vida de las personas trans. Aquí mismo, en este Senado, en esta casa, sin ir más lejos, sigue habiendo quienes consideran que todavía hoy en día hay que llevar a niñas y a niños trans a terapias reparativas", ha denunciado la senadora de Más Madrid.