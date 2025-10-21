Resultados del sorteo del 'Euromillones' del martes 21 de octubre

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 21 de octubre, ha estado formada por los números 5, 29, 40, 24 y 42. Las estrellas son 6 y 12. La recaudación ha ascendido a 38.734.590,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría que han sido validados en el Despacho Receptor número 60.840 de Ibiza - (Illes Balears) y en el número 84.280 de Valladolid.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 52 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.