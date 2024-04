Vicente Martín y José Antonio Álvarez, nuevos obispos auxiliares de Madrid: "Llevamos la 'L', nos toca aprender"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Papa Francisco ha nombrado obispos auxiliares de Madrid a los sacerdotes Vicente Martín Muñoz y José Antonio Álvarez Sánchez. Así lo ha comunicado la Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española (CEE).

"Llevamos la 'L' a la espalda, nos toca aprender a ser obispos", ha señalado este martes en rueda de prensa Álvarez Sánchez, quien ha dado gracias a Dios y a la Diócesis de Madrid por su nueva misión y el nuevo servicio.

El nuevo obispo auxiliar de Madrid se ha mostrado "un poco sorprendido, aturdido" ante su nombramiento. "Sobre todo uno se siente indigno de esta misión porque al final es un don que supera nuestras capacidades", ha subrayado.

Por su parte, Vicente Martín Muñoz ha dado las gracias a Dios por conducir su vida. "Me ha ido llevando donde él ha querido. En estos momentos me siento frágil, consciente de mis limitaciones humanas, pero al mismo tiempo sostenido por la misericordia de Dios y eso es lo que me da fuerza y me da consuelo", ha puntualizado.

Durante su intervención, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha explicado que el proceso de elección de nuevos obispos auxiliares "es un proceso muy sinodal, de mucha consulta, que pasa por muchas instancias y que termina en el nombramiento que hace el Santo Padre".

"Doy gracias a Dios por los retos que tenemos, los grandes retos que tiene Madrid, que es una gran Diócesis, con grandes desafíos y yo creo que tenemos también lo mejor, que el Señor nos va regalando ministerios distintos, servicios distintos para ir respondiendo juntos, yo creo que ese es el gran reto", ha manifestado el también vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española.

Vicente Martín es en la actualidad director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la CEE y delegado episcopal de Cáritas Española. José Antonio Álvarez es el rector del seminario conciliar de Madrid.

El sacerdote Vicente Martín nació en La Nava de Santiago (Badajoz) el 16 de septiembre de 1969. Es Bachiller en Teología por el seminario de San Antón, de Mérida-Badajoz (1994). Fue ordenado sacerdote el 17 de junio de 1995 y tiene el título de Maestría en Doctrina Social de la Iglesia por el Instituto Social León XIII (2006) y la Licenciatura en Teología Pastoral por el Instituto Superior de Pastoral de Madrid (2018).

En la diócesis de Mérida-Badajoz ha desempeñado los cargos de párroco de Santiago Apóstol en Calera de León (1996-1998); párroco de La Asunción de Ntra. Sra. en La Nava de Santiago y de santa María del Prado en La Roca de la Sierra (1998-2002); co-párroco de san Mateo Apóstol y santa María del Mercado en Alburquerque (2002-2006); arcipreste de Alburquerque (2004-2006); y párroco de Ntra. Sra. de la Asunción en los Barrios del Gurugú y Colorines de Badajoz (2006-2016). Además, ha sido delegado diocesano de Cáritas de Mérida-Badajoz (2006-2012) y para la Vida Consagrada (2013-2016). En el campo de la docencia, ha sido profesor de Doctrina Social de la Iglesia y Pastoral Social en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas 'Virgen de Guadalupe' (2014-2016). Fue miembro del Consejo Presbiteral (2004-2006 y 2014-2016).

Desde 2010 es miembro del departamento archidiocesano para la Doctrina Social de la Iglesia y desde 2018 delegado episcopal de Cáritas Española y colabora en la parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias de Madrid. Desde 2020 es el director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social.

JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ, RECTOR DEL SEMINARIO MAYOR DE MADRID

El sacerdote José Antonio Álvarez nació en Madrid el 3 de agosto de 1975. Es Bachiller en Teología por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid (1998). Fue ordenado sacerdote el 18 de junio de 2000. Máster en Discernimiento Vocacional y Acompañamiento Espiritual por el centro de Espiritualidad S. Ignacio de la Universidad Pontificia de Comillas (2008-2011). En esta misma Universidad cursa la Licenciatura en Espiritualidad.

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Madrid donde ha ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial de Nuestra Señora de la Fuensanta (1999-2001); capellán universitario en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (2000-2002); formador del seminario menor y profesor del colegio arzobispal (2001-2005); capellán de las Hermanas Oblatas de Cristo sacerdote (2003-2008); secretario personal de Mons. César A. Franco Martínez como obispo auxiliar de Madrid (2005-2014); y formador en el seminario mayor de Madrid (2008-2015).

Desde 2003 es director espiritual en el Movimiento Cursillos de Cristiandad. Desde 2015 es rector del seminario mayor de Madrid.