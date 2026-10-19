Sánchez pide "precaución" ante la situación "muy complicada" en C. Valenciana: "Eviten cualquier desplazamiento"

LLuvias en Alcàntera de Xúquer (Valencia) - AYUNTAMIENTO DE ALCÀNTERA DE XÚQUER

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" ante la situación "muy complicada" en la Comunidad Valenciana, especialmente en el sur de Valencia y norte de Alicante, por las intensas lluvias de las últimas horas.

"La @UMEgob está ya desplegada para colaborar con los servicios de emergencia. Y se está trabajando en el rescate de personas en zonas de difícil acceso", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su perfil de X.

Pedro Sánchez ha pedido a la población "seguir las informaciones de los canales oficiales de emergencias". "Se pide a la población que evite cualquier desplazamiento y permanezca en plantas altas", ha añadido.