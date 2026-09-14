La semana empieza con tiempo de "pleno verano" pero el miércoles habrá descenso acusado de temperaturas en mitad norte

Archivo - Bilbao en una jornada soleada - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La semana comienza con tiempo de "pleno verano", con más de 35 grados en amplias zonas de la Península y Canarias y ausencia casi total de precipitaciones y un peligro de incendios que irá en aumento.

Sin embargo, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo ha avisado de que el paso de un frente el miércoles provocará un descenso acusado de las temperaturas en la mitad norte y con él, además, llegarán lluvias al Cantábrico y los Pirineos y probables tormentas a zonas del este de la Península.

"Después, aunque con incertidumbres, es probable que repunte de nuevo el ambiente cálido para la época y que predomine un tiempo estable", ha precisado Del Campo.

Este lunes España tendrá un tiempo muy estable y sin lluvias, con temperaturas más altas y calor. Así, se alcanzarán más de 32 grados en las comunidades cantábricas, entre 34 y 36 grados de temperatura máxima en el interior de Galicia, la meseta norte y la cuenca del Ebro y también en amplias zonas del centro de la Península.

También en Canarias se alcanzarán esas temperaturas, entre 34 y 36 grados, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura y sur de las islas más montañosas. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir incluso se rondarán los 38 grados.

El martes continuarán subiendo las temperaturas en el este peninsular y en los archipiélagos con más de 36 grados de máxima en zonas del nordeste, centro y sur de la Península, así como en las Islas Canarias orientales y sur de las islas más montañosas. En el archipiélago además el calor irá acompañado de calima.

En cambio, en el extremo norte peninsular, sobre todo en Galicia, Asturias y Cantabria, la llegada de un frente y el cambio de dirección del viento, que comenzará a soplar del norte, dejará cielos nubosos, alguna lluvia débil y sobre todo un acusado descenso térmico que puede llegar a ser de hasta 10 grados con respecto al día anterior.

"En cualquier caso, tanto el lunes como el martes serán jornadas con calor propio de pleno verano, ya que las máximas alcanzarán temperaturas entre 5 y el lunes y extendiéndose a amplias zonas del territorio el martes", ha subrayado el experto de la AEMET.

El miércoles el paso de un frente acompañado de una vaguada (aire frío en las capas altas de la troposfera) provocarán un aumento de las nubes en el tercio norte, con lluvias en el Cantábrico y formación de tormentas en el este peninsular que podrán ser localmente fuertes, sobre todo en zonas del norte y este de Cataluña.

Las temperaturas el miércoles, bajarán de forma general, aunque el descenso será más acusado en la mitad norte, donde podría ser de más de 10 grados con respecto al día previo. Por ejemplo, Pamplona o Logroño pasarán de 35 o 36 grados de temperatura máxima el martes a 24 o 25 grados el miércoles.

No obstante, en el interior del área mediterránea y Baleares se rondarán los 32 a 34 grados de máxima y en Extremadura o este y sur de Castilla-La Mancha e interior de Andalucía se superarán los 35 grados. También seguirá el peligro muy alto o extremo de incendios en amplias zonas del interior peninsular.

Este día bajarán las temperaturas en las Islas Canarias, aunque aún el miércoles se superarán los 34 grados en amplias zonas del archipiélago.

A partir del jueves, el portavoz de la AEMET ha apuntado que habrá "más incertidumbre sobre la evolución del tiempo". "En principio, este día predominará un tiempo más estable con posibilidad de lluvias en puntos del Cantábrico y de formación de tormentas en el sureste peninsular", ha explicado Del Campo.

De este modo, se recuperarían las temperaturas en el tercio norte y bajarían en el resto, con valores normales para la época en la mitad norte y algo más altos de lo normal en el sur.

De cara a los días siguientes, a partir del viernes es probable que vuelvan a subir las temperaturas de forma general con tiempo estable y pocas lluvias, sin descartar algunas precipitaciones en el Cantábrico y la formación de posibles tormentas en el área mediterránea peninsular y Baleares, en principio, dispersas.

En Canarias los vientos alisios que soplarán con intensidad arrastrarán nubes al norte de las islas más montañosas durante ese tramo final de la semana, con algunas lluvias débiles por allí y con unas temperaturas que ya serán más propias para la época del año después del calor de los días previos.

CHUBASCOS INTENSOS EN EL ESTE PENINSULAR Y BALEARES

Por su parte, el climatólogo de Meteored España Samuel Biener ha destacado que la llegada de una vaguada al este peninsular y Baleares provocará desde el martes un descenso generalizado de las temperaturas y lluvias que podrán ser localmente intensas. "La situación traerá un ambiente más inestable y fresco en buena parte de estas zonas", ha asegurado.

Según el modelo europeo, el miércoles las tormentas cobrarán especial fuerza en Cataluña, donde podrían organizarse y extenderse hacia el Mediterráneo. También se esperan chubascos en áreas montañosas del este y sureste peninsular, Aragón y Baleares.

El jueves, la inestabilidad podría desplazarse hacia Baleares y la Comunidad Valenciana, con posibilidad de precipitaciones dispersas en otros puntos del este y sureste.

El viernes la inestabilidad podría aumentar de nuevo en el mar Balear, aunque existe incertidumbre sobre la evolución de la vaguada. El escenario más probable contempla tormentas localmente fuertes en Baleares y aguaceros intensos en la Comunidad Valenciana, especialmente entre Alicante y Valencia.

También podrían darse chubascos en puntos de Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía oriental. En las zonas con tormentas más activas habrá riesgo de crecidas repentinas, fuertes rachas de viento, granizo y alguna manga marina. El sábado aún habrá algunos chubascos residuales en el sureste y Baleares.