Suárez Illana: "En Nueva York hay una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento"

Actualizado 28/03/2019 15:34:57 CET

"Los neandertales también lo usaban, esperaban a que naciera y le cortaban la cabeza", dice el número 2 del PP por Madrid que descarta una reforma de la Ley del aborto en el programa del PP por falta de consenso

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El número dos del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha defendido, en relación al aborto, que "un embrión es una vida incuestionable" y ha añadido que el debate sobre el aborto es "que digan que se puede matar antes o después". "Los neandertales también lo usaban, esperaban a que naciera y le cortaban la cabeza y en Nueva York se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento, que es curioso", ha añadido.

En este sentido, ha reiterado la defensa de la vida y ha asegurado que "lo que favorezca la muerte es absolutamente excepcional porque lo que se lleva en el alma es la subsistencia".

Según la legislación de Nueva York consultada por Europa Press, al contrario de lo que ha afirmado Suárez Illana, el aborto se puede practicar libremente dentro de las primeras 24 semanas de gestación. Además, un especialista médico autorizado puede practicar un aborto después de las 24 semanas, en dos supuestos: inviabilidad del feto o riesgo para la vida o la salud de la madre.

La Ley española es más restrictiva que la estadounidense, ya que permite el aborto libre hasta las 14 semanas; hasta las 22 semanas cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto; y sin un plazo determinado cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida debidamente certificadas.

En todo caso, Suárez Illana ha descartado que el Partido Popular vaya a incluir en su programa electoral la reforma de la ley española del aborto al no existir "consenso" para hacerlo.

"No va a aparecer la propuesta (en el programa electoral) porque no hay consenso para hacer eso (la reforma), si consiguiéramos que la sociedad española se diera cuenta de que 100.000 abortos al año son una salvajada sería un éxito, pero si no es posible, no es posible, el pueblo español es soberano por mucho que me guste a mi o no", ha explicado Suárez Illana en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Pese a reconocer el apoyo mayoritario a la actual ley de plazos y su postura contraria a la interrupción voluntaria del embarazo, Illana ha insistido en que su trabajo pasa por "intentar cambiar esa tendencia favorable que apoya el 80 por ciento de los españoles", aunque ha descartado que la solución pase por la reforma del Código Penal.

"No se trata de meter a alguien en la cárcel, eso es una tontería como un piano, se trata de que cuando una mujer esté embarazada, tenga problemas y no sepa si debe tener o no ese hijo, el Estado, que es el brazo fuerte en el que se debe apoyar, debe estar ahí para ayudar", ha indicado el dirigente político quien ha apostado por una la ley de apoyo a la maternidad como la que defiende su partido.

"Hay que dar ayudas a las mujeres para que ese niño pueda nacer, y si la madre no puede hacerse cargo de él, lo tiene que hacer el Estado", ha indicado. En su opinión, "hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir si quieren ser madres de un niño vivo o muerto".

Illana se ha mostrado además convencido de que existe vida desde la concepción. "Lo que no es un embrión es un tumor, esta claro, y si usted no toca ese embrión acaba siendo un paisano con barba como usted o una señora maravillosa como la que tenemos enfrente", ha indicado el candidato popular.

El dirigente del PP ha mencionado el papel realizado por la Fundación RedMadre, de la que es patrono, que con un "presupuesto de 400.000 euros, que es una birria de dinero se consiguieron salvar el año pasado 11.00 niños". En su opinión, "se trata de cariño, muchas veces de ayuda para unos pañales, para cambiar el piso o para que sus padres acepten que tenga un niño, dar ayuda para que ese niño se pueda querer", ha insistido.

Dirigentes del PP como el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, asistieron el pasado domingo a la manifestación convocada en Madrid por la Plataforma Sí a la vida, formada por más de 500 asociaciones, contraria a la ley de plazos del aborto.