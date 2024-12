Sumar ve "muy peligrosa" la postura del PSOE sobre LGTBIQ+: "Las mujeres trans son mujeres cuando votan o hacen deporte"

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del grupo Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha calificado de "muy peligroso" el posicionamiento del PSOE de eliminar las siglas 'Q+' en las referencias al colectivo LGTBI del ideario final de su Congreso federal.

"Las mujeres trans son mujeres cuando votan, son mujeres cuando pagan impuestos y también son mujeres cuando hacen deporte", ha argumentado la dirigente de Sumar en una rueda de prensa en la que ha presentado una iniciativa no legislativa (PNL) en la que insta a "respetar y reconocer la realidad sexogenérica y seguir avanzando para proteger a las personas LGTBIQ+", así como rechazar "cualquier discurso de odio y adoptar medidas "sancionadoras" frente a responsables públicos que incurran en "actos discriminatorios".

Para la portavoz parlamentaria, "utilizar la excusa del deporte para negar derechos supone un retroceso innecesario y darle alas a la extrema derecha". Asimismo, ha asegurado que con esta iniciativa su formación política "marca una gran distancia con el posicionamiento del PSOE".

Ha garantizado que con Sumar en el Gobierno "no habrá recortes ni retroceso alguno de derechos". "Lo tenemos claro: La existencia de personas LGTBIQ+, no es algo negociable. No es una ideología", ha añadido Martínez Barbero, quien ha recordado "el alarmante" crecimiento de lo delitos de odio.

Según recoge la iniciativa, medidas como las adoptadas por los socialistas no son "solo una cuestión semántica", sino que busca "invisibilizar y excluir identidades no normativas como las 'queer' o las representadas por el signo +". Y consideran "inaceptable" que sectores políticos traten de "despojar al colectivo LGTBIQ+ de su diversidad etiquetándola de exagerada".

Para la formación de Yolanda Díaz, estos intentos "no solo son profundamente irrespetuosos, sino que revelan una peligrosa "normalización de discursos reaccionarios que buscan la exclusión".

En opinión de Sumar, argumentos como que "los derechos LGTBIQ+ imponen ideología o destruyen a la familia no sólo carecen de fundamento, sino que están diseñadas para generar miedo y resentimiento".

Por ello, ha confiado en su iniciativa salga adelante con los votos de la mayoría del hemiciclo. "En ello trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para posicionar claramente que la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, no es algo que esté en debate".

"No lo vamos a debatir, no vamos a permitir que ese debate exista en nuestro país, porque esto es lo mismo que si ahora abrimos el debate sobre otros derechos que afectan a los movimientos feministas, como el derecho al aborto". ha concluido en la rueda de prensa.