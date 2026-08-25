Tarragona, Lleida y Pirineo registraron ayer tormentas, reventones y granizo, con 77,4 l/m2 en 24 horas en Tarragona

Archivo - Lluvia en las calles de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Puntos del litoral y prelitoral de Tarragona, comarcas de Lleida y puntos del Pirineo y Prepirieno aragonés y catalán registraron este lunes precipitaciones asociadas con tormentas, reventones húmedos y granizo de gran tamaño. De hecho, Tarragona Facultad de Geografía acumuló 77,4 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvia en 24 horas repartidos en dos episodios con muy alta intensidad durante la tarde.

Además, las máximas continuaron su descenso, aunque 13 estaciones de la red principal de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registraron temperaturas por encima de los 35ºC. Así lo ha explicado este martes el portavos del organismo estatal, José Luis Camacho, que ha apuntado a que, de hecho, se ha reportado granizo de gran tamaño en muchos puntos, hasta de nueve centímetros (cm) en el sur de Tarragona).

En Tarragona Facultad de Geografía, el máximo de intensidad fue de 25,2 l/m2 en diez minutos a las 16:10 que estuvo asociado a una racha de viento de 53 kilómetros por hora (km/h) y a un descenso brusco de 7ºC en la temperatura (es decir, a un reventón húmedo). Por otro lado, el portavoz de AEMET ha apuntado a que se produjeron lluvias persistentes en Galicia y en Gredos que totalizaron cantidades notables, como los 45 l/m2 de A Cañiza (Pontevedra) y los 32,6 l/m2 de Nuñomoral (Cáceres).

Además, Camacho ha explicado que las cumbres de Sierra Nevada volvieron a registrar los máximos con una racha de 125 km/h. Además, se produjeron valores muy importantes asociados a reventones de tormentas con los 109,4 km/h de la tormenta de Cerler en Huesca. En líneas generales, muchos valores elevados se registraron en puntos de montaña de la Península.

En lo que se refiere a los termómetros, la máxima de todo el país se registró en Garrucha (Almería), con 37,3ºC. Le siguieron los 36,2ºC de Xátiva (Valencia) y los 36,2ºC e Albox (también en Almería). La madrugada más cálida ha ocurrido en las Baleares y algún punto de la Comunidad Valenciana. La mínima más elevada de esta noche ha sido la de Campos en Mallorca, donde se ha llegado a los 27,8ºC.