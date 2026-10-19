Las tormentas de dana Adam seguirán hasta el miércoles y darán paso a un ambiente otoñal

Efectivos de la UME desplegados en las calles de Eivissa para paliar los efectos de la dana Adam, a 19 de octubre de 2026, en Eivissa, Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas asociadas a la dana Adam continuarán hasta el miércoles, día en el que las precipitaciones quedarán acotadas al norte peninsular y las Canarias más montañosas, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Se establecerá un ambiente otoñal propio de la época, con máximas de hasta 25ºC en puntos del sur peninsular y viento.

El portavoz de AEMET ha explicado que el episodio de precipitaciones asociado a la dana Adam ha dejado cantidades "extraordinarias" de lluvia. Así, Pego (Alicante) ha registrado 632 litros por metro cuadrado (l/m2) en 36 horas y en varias estaciones del sur de la provincia de Valencia y del norte de la de Alicante se han superado los 500 l/m2 en ese mismo periodo.

Casi 430 de los 632 l/m2 registrados en Pego se han acumulado en seis horas. En ese mismo intervalo, durante esta madrugada, Oliva ha registrado 351 l/m2 y Miramar, 316 l/m2, ambas localidades en Valencia.

Del Campo ha explicado que los fenómenos más adversos de este lunes por la tarde se registrarán en Cataluña, sobre todo en el este de esta comunidad autónoma, donde podrán producirse chubascos muy fuertes y acumularse más de 100 l/m2 en menos de doce horas, sobre todo en zonas de las provincias de Barcelona y Girona.

Si bien no son cantidades tan altas como las de las últimas horas, el portavoz de AEMET ha señalado que debe tenerse en cuenta que algunas zonas ya recibieron mucha lluvia en el temporal anterior y, por tanto, son más vulnerables porque sus suelos están más saturados.

Además, podrán darse tormentas fuertes en buena parte del resto del área mediterránea peninsular, así como en Baleares y en Andalucía. En el entorno de la serranía de Ronda, podrían registrarse chubascos localmente muy fuertes, al igual que en la Región de Murcia, en el entorno de Cartagena, Mazarrón y el Mar Menor.

Todo esto tendrá lugar en una jornada con temperaturas bajas para la época en el norte y centro de la Península, entre 5 y 10°C por debajo de lo normal.

Las precipitaciones intensas de Cataluña tendrán continuidad durante la madrugada del martes, de acuerdo con el pronóstico. También podrían prolongarse los chubascos en Baleares hasta poco después del mediodía del martes. En principio, por la tarde de esta jornada ya no se producirán precipitaciones, salvo quizás algún chubasco aislado en el norte de Cataluña y en Menorca.

Por otro lado, la inestabilidad aumentará en Canarias este día y lloverá en las islas occidentales. Se registrará algún chubasco fuerte en El Hierro y no se descarta que también se produzca alguno en La Palma. Las temperaturas subirán, sobre todo en el norte y en el este peninsulares, zonas en las que soplará el viento con intensidad. Asimismo, podrán registrarse algunas heladas al amanecer en zonas de montaña del norte peninsular.

Para el miércoles, el portavoz de AEMET ha previsto una jornada bastante más tranquila, en la que las precipitaciones quedarán acotadas a Galicia, las comunidades cantábricas --donde serán algo más abundantes, sobre todo en el entorno del País Vasco--, al nordeste de Cataluña y a las islas Canarias más montañosas.

Durante esta jornada no habrá grandes cambios en las temperaturas y se mantendrá un ambiente otoñal, con máximas de hasta 25ºC en puntos del sur peninsular. Volverá a soplar el viento, sobre todo en el norte y este de la Península y en Baleares.

POR DEBAJO DE 5ºC EN MITAD NORTE Y ESTE

El jueves lloverá solo en Galicia y en las islas Canarias más montañosas, con temperaturas en ligero ascenso y valores térmicos que, en líneas generales, serán propios de la época del año, aunque los nocturnos podrían situarse algo por debajo de lo normal. "Así pues, hará frío a primeras horas; amaneceremos por debajo de 5°C en amplias zonas del interior de las mitades norte y este de la Península", ha resumido Del Campo.

Para el viernes y el fin de semana, el portavoz de AEMET ha avanzado que, en principio, el tiempo será en general estable. Las precipitaciones quedarán acotadas al extremo norte peninsular, sin descartar que puedan extenderse algo más a otras zonas de la mitad norte. También lloverá en las islas Canarias de mayor relieve, donde las precipitaciones irán a menos de forma progresiva.

En principio, las temperaturas no variarán demasiado y se mantendrá un ambiente otoñal propio de esta época, con madrugadas frescas. Aun así, el domingo podría iniciarse una subida de las temperaturas.