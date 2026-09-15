El calor pone en aviso a ocho CCAA, con más de 35ºC en sur, nordeste y Canarias y calima en el archipiélago

Archivo - Un niño se moja en los chorros de Madrid Río, a 16 de junio de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este martes en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que Canarias estará además en aviso por polvo en suspensión, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Durante esta jornada, se superarán los 35ºC en puntos de Canarias, la vertiente atlántica sur y el tercio nordeste.

En concreto, los avisos por calor están en Córdoba, Huelva y Sevilla; Huesca y Zaragoza; Ávila; Cuenca y Guadalajara; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; y Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Además, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura también registran aviso por polvo en suspensión.

AEMET ha avanzado que hoy se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en el país dominada por las altas presiones, con cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones. La excepción estará en el norte de Galicia y área cantábrica, donde la cola de un frente y un cambio de viento provocará un aumento de la nubosidad y acabará por dejar cielos nubosos o cubiertos con probables precipitaciones débiles.

Asimismo, se prevén cielos nubosos con nubosidad baja en la costa oeste de Galicia, con probables brumas o nieblas costeras, e intervalos nubosos en el Estrecho y Melilla que tenderán a despejar. Por su parte, Canarias registrará cielos poco nubosos o despejados, excepto por algunas nubes bajas matinales en el litoral. En lo que respecta al archipiélago, el organismo estatal ha incidido en que la calima podría presentar concentraciones significativas en las islas orientales.

Por otro lado, la previsión recoge que las máximas descenderán mañana en litorales del golfo de Cádiz y especialmente en Galicia y Cantábrico, donde las bajadas serán notables en muchas zonas. En el resto, habrá predominio de aumentos, que serán más acusados en regiones mediterráneas y del interior este. De esta manera, se superarán los 35ºC en zonas de Canarias e interiores de la vertiente atlántica sur y del tercio nordeste y se podrá llegar a esos valores localmente en otros puntos del interior este peninsular.

En el otro extremo, las mínimas estarán en descenso en Galicia y predominarán los aumentos en el resto. Se darán noches tropicales, es decir, aquellas en las que no se baja de 20ºC, en el cuadrante suroeste peninsular, litorales mediterráneos y archipiélagos. En puntos de Canarias, los termómetros se podrán quedar por encima de 25ºC.

Por lo demás, AEMET ha señalado que mañana soplará viento moderado de levante en el Estrecho, de componente norte en Canarias y de componentes norte y oeste en el Cantábrico y Galicia, en este caso con intervalos fuertes en sus costas. En el resto habrá viento flojo con intervalos moderados en otras regiones del tercio norte y de los litorales de la fachada oriental. A su vez, se dará cierzo moderado con rachas muy fuertes en el Ebro. Asimismo, predominará la componente este en Alborán, la sur en el resto del Mediterráneo y las oeste y norte en el resto.